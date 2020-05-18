涉違令續營業兼無牌賣酒　酒吧負責人續准保釋候查

▲ 案件今（18日）於九龍城裁判法院再訊。（資料圖片）

政府因應新冠肺炎疫情，早前實施限制酒吧經營命令，尖沙咀1間樓上酒吧違令營業兼無牌賣酒，涉案酒吧負責人早前被控沒有遵從食衞局局長的指示等3罪，案件今（18日）於九龍城裁判法院再訊。被告暫仍毋須答辯，以待控方作進一步調查，案件押後至8月18日再訊，被告續准保釋。

涉案被告莊利勇（46歲），被控餐飲業務負責人沒有遵從食物及環境衞生局局長根據香港法例第599F章附屬法例第6(1)條發出的指示、 無牌售賣酒類及為售賣而無牌管有酒類共3項控罪。

控方今天申請案件押後，以待進一步調查，包括安排指紋及基因鑑證、尋找處所業主及索取處所登記資料，以及向酒牌局索取證人口供。裁判官將案件押後至8月18日再訊，被告續准保釋。

控罪指，被告於2020年4月25日，在尖沙咀士甸道路3號富好中心17樓內，作為上址負責人，無合理辯解而未有遵從食衞局局長下令酒吧必須關閉的命令，以及無牌售賣酒類，即16支烈酒及21罐啤酒，和為售賣而管有16支烈酒及186罐啤酒。

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記者：王仁昌