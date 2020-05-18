【飛虎之雷霆極戰劇透】第1集劇情預告　軍情六處變節特工策動恐怖香港

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯、余香凝、苟芸慧、譚凱琪、姜大衛、林嘉華、潘志文、鄭子誠、吳業坤、陳秀珠等參演，卡士強勁。

第1集（18/5）

掃毒組章文龍得到情報科丁浩然提供毒品交易情報，決備出擊，惟重案組汪國棟直指相關情報有誤，三個部門各持己見，勢成水火，飛虎隊總指揮駱家成統合全軍，進行聯合行動，一場警匪大戰蓄勢待發。

分頭部署，文龍率領掃毒組搗破毒販交易，雙方展開激烈槍戰，然而，國棟察覺情況異常，終於發現另一艘走私商船，成功擊退俄國特工，化解危機，惟走私之物竟然是一艘「無人導彈潛艇」，事件轟動全港，國棟的情報來源更受猜疑。

英國倫敦，一對母女遭到神秘綁架，促使一名軍情六處的特工被逼變節，繼而在香港策動恐怖計劃。

警務處長與家成共事多年，深知警隊面對「潛艇案」等國際事件的難處，故決定在警隊各部門挑選精英，以隱密方式解決一般員警不能處理的特殊事件，藏於飛虎總部深處的特殊小隊終於成立，名為A Team。

