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【飲食速報】康得思酒店推米芝蓮外賣服務　雞尾酒注入真空袋直送府上神還原外觀

精明消費 10:56 2020/05/18

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熱門 消委會 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

Alibi外賣雞尾酒（相片由酒店提供）

香港康得思酒店旗下4間餐廳推出了全新外賣自取服務，客人可品嚐到米芝蓮星級食府、歐陸風餐廳及酒吧及戶外美食車酒吧等等的美食，甚至連雞尾酒也能外賣，客人可高度還原雞尾酒外觀，心思搭夠。

明閣至尊蜜汁叉燒及點心（相片由酒店提供）

康得思酒店的所有食物經下單後即煮即取，客人即使在家中或辦公室都能享用酒店級美食。四間餐廳精選多款外賣菜式，包括明閣的米芝蓮星級點心、至尊蜜汁叉燒等；The Place的輕怡沙律、三文治及意大利粉；The Garage Bar的經典漢堡包系列；以及Alibi – Wine Dine Be Social的新喀里多尼亞大蝦海鮮飯和多款滋味小食。

The Garage Bar經典漢堡（相片由酒店提供）

除了餐廳美食外，Alibi – Wine Dine Be Social亦首次推出全新的外賣雞尾酒，由得獎調酒師Leo Cheung精選八款經典雞尾酒，包括Manhattan、Negroni、Old Fashioned等。

所有雞尾酒下單後新鮮調製，注入真空袋中。每套外賣雞尾酒價錢由港幣120元起，連同點綴配料一併包裝，客人可自行還原雞尾酒的外觀。

外賣菜單如下：

下單方法：取餐最少一小時或之前致電3552 3028下單

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責任編輯：王芷瑩

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