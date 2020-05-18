【新冠肺炎】何栢良：本港防疫措施存在漏洞

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為本港防疫措施有漏洞。（資料圖片）

新冠肺炎疫情有緩和，上周五一名43歲男私人機師於3月底返港後至日前才確診染病，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，個案反映本港防疫措施存在漏洞，港府須承認及面對真相。

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何栢良今早（18日）接受電台訪問時指，該名男患者於3月下旬，從外地返港前14日曾出現病徵，當局要解釋他有否作出健康申報，如有申報，為何當局沒有跟進。他又指，因男患者是豁免人士，所以他沒有做化驗，且如當局得知他在3月中已有出現病徵，為何當其女朋友染疫時，沒有作完善的源頭追查等，個案反映出本港防疫措施有漏洞，港府須要承認和面對真相。

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至於本港的限聚令等防疫措施是否需要繼續延長，何栢良認為要視乎人群聚集時，當局有否強制要求他們佩戴口罩等。他以一些宗教活動作例子稱，如果信徒在一些宗教活動中要除下口罩，或會衍生很大的傳播風險。

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責任編輯：郭詩詩