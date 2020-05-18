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【限聚令】消息：政府有意延長最多8人限聚令多14天　最快星期二公布詳情

社會 10:55 2020/05/18

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熱門 消委會 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

消息指政府有意將8人限聚令延長多14天。

因應新冠肺炎疫情，港府在月初延長限聚令等社交距離措施至本周四（21日），有消息指，政府計劃延長限聚令最多8人的措施，以及其他禁止營業等措施多14天，但會考慮有條件放寬某些活動或場所的限制，最快星期二（19日）公布。

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本港經歷連續23日沒有本地感染個案後，再出現「梨木樹邨感染群組」，消息指，政府亦考慮到仍然有本地個案，認為未是適當時間全面放寬有關措施。

另外，上周五有一名43歲男私人機師於3月底返港後至日前才確診染病，疫情似有緩和卻時有隱生傳播個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良（今日）表示，個案反映本港防疫措施存在漏洞，港府須承認及面對真相。

【新冠肺炎】港府放寬多項防疫措施　食肆限座及限聚令放寬至8人

何栢良今早（18日）接受電台訪問時指，該名男患者於3月下旬，從外地返港前14日曾出現病徵，當局要解釋他有否作出健康申報，如有申報，為何當局沒有跟進。他又指，因男患者是豁免人士，所以他沒有做化驗，且如當局得知他在3月中已有出現病徵，為何當其女朋友染疫時，沒有作完善的源頭追查等，個案反映出本港防疫措施有漏洞，港府須要承認和面對真相。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為本港防疫措施有漏洞。（資料圖片）

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至於本港的限聚令等防疫措施是否需要繼續延長，何栢良認為要視乎人群聚集時，當局有否強制要求他們佩戴口罩等。他以一些宗教活動作例子稱，如果信徒在一些宗教活動中要除下口罩，或會衍生很大的傳播風險。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩

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