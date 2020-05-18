【DSE歷史科】團體斥試題滲個人政治觀點　促考評局嚴懲濫有關職員

▲ 團體「新年代」到考評局請願，要求嚴懲有關職員。（馮漢柱攝）

今年中學文憑試歷史科試題引起爭議，團體新年代批評，考評局2名職員在歷史科試題中「滲入個人政治理念」，違反專業操守及政治中立原則，要求局方嚴懲濫權職員。

「新年代」一行約10人，今早（18日）到考評局辦公室遞交請願信，期間又高叫口號。團體指，有關試題題型誤導，提供的參考資料只涉及日本對中國的好處，未有提及侵華時的暴行，令考生誤以為日本是在幫助中國，是扭曲史實。

團體續斥，考評局在事件上把關不力，須全面改革審題委員會出題的程序，認為應增加教育局知情權和決定權，避免再有職員「公器私用、籠裏雞作反」的情況出現，向考生灌輸政治理念。

此外，團體又強烈要求考評局盡快徹查2名職員在社交媒體發布反對國家、仇警等「偏激政治立場」言論，涉嫌瀆職濫權，要求局方將2人調離現時工作崗位、控以公職人員行為失當罪等。

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記者：蘇文軒