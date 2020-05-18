【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃

▲ 柴灣街坊買連鎖餐廳外賣，竟在湯裡發現一家曱甴仔。

外出用膳時不難察覺餐廳樓面衛生較差，因此不少人都會選擇買外賣回家。不過近日就有柴灣網民分享，在連鎖餐廳買外賣晚餐回家依然中伏，隨湯附送曱甴仔！

外賣送曱甴

有網民昨晚（17日）在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，表示在小西灣藍灣廣場的「百份百餐廳」買外賣後，竟然「外賣送曱甴」，呼籲大家不要光顧。由照片可見，樓主的中湯裡面有至少3隻曱甴仔，非常嘔心。樓主表示一開頭以為是湯渣，沒想到是曱甴，一看到如此核突已倒掉，更揚言以後也不再去吃。

▲ 網民買外賣後，竟然看到隨湯附送3隻曱甴仔。（圖片來源：柴灣人柴灣事Facebook）

網民搞笑：可能係有腳黑杞子

不少人對於食物裡有多隻曱甴感到驚訝，認為「一隻已夠恐怖，仲要成家」，亦有網民笑言是「足料濃湯」、「可能係有腳黑杞子」及「高蛋白質」等等。部份人提醒樓主要向食環署投訴。

有街坊留言表示該餐廳出名污糟，餐具也有污漬，更曾經見過有老鼠。亦有人指隔離兩間餐廳也有不少烏蠅及曱甴，加上鄰近有店舖裝修，認為該店多曱甴並不出奇。有人曾在店中的黑色金屬框看到一整排甲由仔，還要不止一間分店有同類情況。亦有網民指出該店另一罪行是態度差，伙記長期都非常沒有禮貌，經常黑口黑面。

TOPick致電該分店，員工表示事件全交由寫字樓負責，再致電至百份百餐廳的集團「亞洲國際餐飲集團」，員工回應會盡快跟進事件。

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責任編輯：王俊賢