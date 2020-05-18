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【復課準備】學童復課或引起焦慮及社交問題　心理學家免費網上講座教辨識及輔導技巧【內附報名連結】

親子 12:08 2020/05/18

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熱門 消委會 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

全港學生因新冠肺炎疫情而留家學習已三個多月，生活常規保持著寛鬆，及欠缺社交，要返回常規學習需要適應。（iStock圖片）

近年社會環境變遷，學生焦慮愈加普遍，加上停課期比暑假要長，超出學界預期，大學註冊輔導心理學家因關顧小學生會否出現長假後重新適應常規，心理上難協調，舉辦輔導心理學網上分享會，讓校長、老師了解學生焦慮及應對手法，分享會新增「分享會後小組諮詢」，名額160人，截止報名日期是5月20日。

活動由香港樹仁大學輔導暨研究中心主辦，由中心的輔導心理學家徐澤琛和吳加垚主講，他們會就學校應對復課及新學年可能引起的學童焦慮情況分享，並會於分享會後提供即時小組諮詢，解答参加者有關學童焦慮的疑慮。

復課後學生之間不會即時恢復社交距離。(資料圖片)

香港樹仁大學輔導暨研究中心的輔導心理學家章景輝指出，近年社會環境變遷，學生焦慮愈加普遍，對他們的身、心、社交發展，以致學習表現皆造成深遠的影響，而引起學生焦慮的成因複雜，介入方式亦因此各有不同。作為支援學生的前線同工，面對焦慮學童，在疏導他們的焦慮情緒同時，亦應從源頭入手，多方面強化學生的心理韌性。

工作坊針對中小學教育工作者。(i-stock圖)

章景輝談到復課後學童情況，有幾個隱憂，包括學生已長期留家學習，生活常規保持著寛鬆，及欠缺社交，要返回常規學習需要適應；即使復課後，同學仍需謹慎跟別人有太過密切的接觸，更可能失去課外活動、跟小朋友一起吃飯機會等等，再再都需要重新適應。

他們也同時預估另一適應，來自實時課堂模式，會因暫時不方便讓學生進行分小組學習，課堂有可能變回較傳統的模式，致令學生在學習上，在沒法得到人際的支援下，而限制了趣味，並影響到其學習動機，其中較嚴重情況有可能出現抗拒返學，如情況持續出現超過兩星期及越趨嚴重，家長宜應向學校輔導員或社工求助。

而他們相信復課後較大壓力是升小一及立刻要面對公開試的高中。

輔導心理學家章景輝指出，作為支援學生的前線同工，面對焦慮學童，在疏導他們的焦慮情緒同時，亦應從源頭入手，多方面強化學生的心理韌性。(受訪者提供)

「了解學生焦慮及應對手法」輔導心理學網上分享內容：包括：1. 以個案分析與校方人員剖析中小學生焦慮成因與核心表徵；2. 提升學生學習動機及課堂投入感；3. 與懷疑有焦慮情緒學生家長之諮詢策略；4. 正向課堂管理技巧分享。

日期： 2020年5月23日（星期六）

時間(分享會)：11am至1am

時間(小組諮詢)：1pm至1：30pm

對象：中小學校長、輔導教師、學生輔導主任、SENCO或學生輔導員

名額：160人（每校最多兩位參加者）

報名方法：網上登記

記者：胡麗珊

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