【五星級住宅】45歲佘詩曼身家被指逾1.4億　租住服務式住宅月租直逼半山豪宅

▲ K11 ARTUS月租價錢與豪宅價錢相近。

45歲佘詩曼近年主力在內地發展，積極參與不同的劇集及綜藝節目拍攝。早前佘詩曼在綜藝節目《看我的生活》更公開自己的「宅女」生活，不過更引起觀眾關注討論的，是佘詩曼的超豪華五星級的家。

▲ 佘詩曼公開「宅女」生活。（《看我的生活》截圖）

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五星級的家成熱話

從節目可見，佘詩曼家中的大型客廳可放上巨大L型沙發，即使她整個人卧在沙發上，仍留有非常多的空間，非常寬敞。另外，客廳亦連有露台，看出去是尖沙咀繁華的夜景。

▲ 豪華大廳。（《看我的生活》截圖）

與佘詩曼相識20多的歐陽震華及郭少芸亦應邀在拍攝節目時到佘詩曼家中作客，大談心事。

2018年，佘詩曼憑劇集《延禧攻略》紅遍兩岸三地，近日再憑劇集《鬢邊不是海棠紅》人氣翻倍，成炙手可熱的一線女星。事業成功的佘詩曼身家有傳已逾1.4億。

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租金達豪宅級別

當日拍攝的住宅其實是位於尖沙咀的K11 ARTUS（寓館）服務式住宅。K11 ARTUS有不少單位能飽覽維港海景，因此租金價格與不少豪宅相近。K11 ARTUS服務式住宅還有泳池和健身室供租客使用。

▲ K11 ARTUS位於尖沙咀海旁。（經濟日報照片）

K11 ARTUS含8種房型，當中包括510平方呎起開放式公寓、730平方呎起一房公寓、880平方呎起一房行政公寓、965平方呎起雙房公寓、1895平方呎起三房公寓、3703平方呎起頂層複式公寓一、3042平方呎起頂層複式公寓二和3464平方呎起頂層複式公寓三。

三個頂層複式公寓連空中花園屬於長租單位，最貴月租達70萬，現時三個頂層公寓經已出租，因此在K11 ARTUS的網站上未能查詢。

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