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立法會內會爆衝突　陳健波要求多名民主派議員離場

社會 11:29 2020/05/18

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熱門 消委會 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

立法會內務委員會今早開會即爆衝突。（馮漢柱攝）

立法會內務委員會今早（18日）舉行會議選舉正副主席，立法會主席梁君彥上周引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持内委會主席選舉。會議一開始，民主派議員走到主席台前抗議，與保安發生推撞，情況混亂。

陳健波警告民主派議員停止衝擊，否則有機會干犯《權力及特權條例》，可被判監12個月，他多次發出警告不果，先後驅逐陳淑莊、許智峯、朱凱廸、和尹兆堅離開會議室，被保安嘗試抬走的朱凱廸躺在地上。會議進行約8分鐘，陳健波宣佈由於有議員受傷，暫停會議。

朱凱廸批評，陳健波逼議員「打架」。（馮漢柱攝）

被逐離場的議員朱凱廸批評，陳健波逼議員「打架」，認為民建聯李慧琼未當選主席已着手處理議程，連國歌法都即將恢復二讀，不明白為何還要趕急召開會議選舉主席，質疑當中有陰謀。

許智峯指有保安以膝頭壓在其胸口，是不對等的武力。（馮漢柱攝）

被抬離場的民主黨許智峯需要在地上休息，他批評保安武力提升，四年議員生涯多次被逐，但第一次遭到壓頭，又有保安以膝頭壓在其胸口，是不對等的武力。

民主黨尹兆堅稱衝突是不必要，認為責任在於建制派胡亂演繹法例。公民黨郭家麒批評，陳健波以粗暴方式逐走議員做法可恥，立法會已成為失控機構，建制派將立法會僅有的監察政府權扼殺。

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記者：陳宛彤、陳子謙

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