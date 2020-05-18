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【心中富有】七旬婆婆執171磅紙皮換來48元　捨己為人將辛苦錢捐給慈善機構

親子 11:44 2020/05/18

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熱門 消委會 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

一名婆婆身水身汗執紙皮一整天，原來辛苦錢不是自己使用，反想捐給慈善機構。

即使生活艱苦，不少長者仍會選擇自力更生，不想拖累社會，更有長者希望自己可以出一分力，幫助其他弱勢社群。今年76歲的張婆婆執紙皮辛苦一整天，卻只換來48元，她沒有自己享用辛苦得來的金錢，反想捐個慈善機構。

一直關注拾荒街坊為環保回收出力的機構「拾平台」，分享了拾荒者的經歷，日前拾平台的工作人員在回收舖遇見76歲的張婆婆，她將自己收拾一整天的紙皮推到電子磅上，螢幕顯示接近215磅，扣除手推車原本的44磅，最後只換來手上的48元。

張婆婆緊握辛苦得來的48元。（拾平台Facebook ）

辛苦錢不是自己用

張婆婆買了紙皮後，坐在回收車旁邊的摺凳休息，「呢車紙執咗成日㗎喇！」工作人員隨即說，「見你啲紙皮叠得好整齊喎……」婆婆回答說，自己並不趕時間，便慢慢將紙皮折疊整齊，及後表示，「啲錢唔係俾我㗎！」

工作人員好奇，便詢問張婆婆辛苦得來的錢如何使用，婆婆表示，

啲錢會儲起佢，到咁上下就拎去捐咗佢……東華三院呀、樂施會呀、仁濟醫院呀、保良局呀，分開幾間咁捐囉！我有收到佢哋啲感謝信㗎！

心中富有 不追求名和利

身水身汗辛苦一整天，原來心中富有的張婆婆只想幫助其他有需要的社群，

錢嘅嘢，帶唔得落棺材嘅，自己後生受過別人恩惠，有能力咪當幫番其他人囉，反正係屋企都係坐啫嘛。
 

以上報道及相片獲新福事工協會「拾平台」授權刊登。

當天除了遇到母女之外，亦有一位50歲叔叔因為失業而執紙皮賺錢維生，詳見【下一頁

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責任編輯︰梁節儀

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