【育兒心得】別把育兒責任丟給外傭　父母言教與身教的重要

▲ 筆者指︰「父母用言教和身教便可引導孩子。」

有一對有一子一女的夫妻，他倆雖然工作忙碌，即使不能天天4人一起吃晚餐，也必定有一個先回家陪伴孩子，不會讓兩個孩子只在傭人的照顧下吃晚飯，為的是要做到親身管教。

他們假日會一起共度早上的時光，午飯後便會分工照顧孩子。他們把子女分開，是要讓子女有各自獨享父母的時候。在與其中一個孩子獨處時，便可以集中地在孩子的個人特質和行為上加以指導，亦可以更細心地進行活動，更可趁與孩子做其喜歡的活動時，作更適切個人需要的言教和身教。

認識不少需晚上在外應酬，常倚靠配偶或傭人陪伴孩子，沒時間跟孩子共膳的大忙人。這對夫妻也是大忙人，卻能夠騰出時間、找到空間給子女的動力，皆因他們認為，子女受教的黃金期，是他們人生的最重要時刻，最需要父母親經營的。

要建立孩子良好的行為，或有需要糾正孩子的負面行為時，父母有時需要在小孩身上用獎勵計劃。然而，父母用言教和身教便可引導孩子，耳濡目染，才是最理想、最能讓孩子內化的。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「父母的言教與身教」。

更多育兒心得，即睇︰

【育兒心得】父母歎子女難教卻沒自我檢討 鄧藹霖：孩子不過是有樣學樣

【育兒心得】高壓管教模式傷害子女身心 社工分享現代管教「5G元素」

【育兒心得】縱容犯錯不制止糾正 3類父母助長孩子偏差行為

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2