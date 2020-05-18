立法會內會復會1小時後選出正主席　李慧琼以40票成功當選

▲ 立法會內務委員會今早（18日）舉行會議選舉正副主席，會議一開始民主派議員走到主席台前抗議。（馮漢柱攝）

立法會內務委員會今早（18日）舉行會議選舉正副主席，會議一開始民主派議員走到主席台前抗議，與保安發生推撞，情況混亂，主持會議的陳健波先後驅逐陳淑莊、許智峯、朱凱廸、鄺俊宇、尹兆堅、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、譚文豪、邵家臻、林卓廷、黃碧雲、莫乃光和陳志全離開會議室。

內會今早舉行選舉正副主席會議 開會僅8分鐘陳健波指有議員受傷暫停會議

陳健波在11時46分宣布，會議進入選舉程序，並指示職員派發選票，又呼籲議員返回座位，否則不獲發選票。約5分鐘後進入點票程序，內會主席候選人多達23人，當中只有李慧琼為建制派。陳健波在11時59分宣布由上任內會主席李慧琼以40票全票當選，成功連任。完成選舉主席後，會議即告結束。

立法會內會爆衝突 陳健波要求多名民主派議員離場

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤、陳子謙