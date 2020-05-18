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【復課安排】報道小三至K3不復課被瘋傳　TVB新聞部致歉：早前技術出錯

親子 12:08 2020/05/18

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熱門 消委會 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

報道小三至K3不復課被瘋傳，TVB新聞部致歉：早前技術出錯。

新冠肺炎疫情緩和，特首林鄭月娥日前宣布5月27日起分階段復課，其中幼稚園高班（K3）至小三則在6月15日復課，惟Whatsapp媽媽群組今日上午瘋傳TVB報道截圖，指小三至K3今個學年不復課。TVB新聞部其後致歉，稱早前技術出錯，並澄清K3至小三將於6月15日復課。

WHATSAPP媽媽群組今日上午瘋傳一張TVB新聞報道的直播截圖，只見畫面中寫有：

復課安排 幼稚園K3至小三今學年不復課。

該截圖引起大批媽媽熱議，有媽媽半信半疑，「真定假？又冇得返學！」；有媽媽稱，去過教育局官方網站，未見有復課相關資料更新。

TVB及後發出更正復課安排，指出：

幼稚園K3至小三應為6月15日，本台對早前技術出錯致歉。

有兒子正就讀小三的家長表示，學校群組今早都有很多媽媽分享K3至小三不復課的電視截圖，引發不少家長討論紛紛，有些家長感到興奮，也有家長指責復課安排混亂。不過，有家教會成員其後在班級群中發布學校緊急通告，要求家長不要錯信電視台的截圖報道，復課安排以學校通知為準。

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責任編輯：黃存新

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