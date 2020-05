【學英文】歐洲國家為救經濟取消限制（lift restrictions）　lift作動詞的多種用法

▲ Lift restrictions中的lift一字是動詞,解「消失、撤銷」規定或法律。

歐洲多國雖然每日仍然新增數百甚至千計新型冠狀病毒感染個案,但已開始陸續取消限制(lift restrictions),以振興停滯多時的經濟。很多人都擔心這樣會引起第二波爆發,令國家再次陷入封城。

平日常說「搭𨋢」,當中的「𨋢」字是音譯自英文字lift。Lift用作名詞,可以解「升降機」。例如,You can take this lift to the eighteenth floor.(你可以乘這部升降機到18樓。)These two lifts do not stop on every floor.(這兩部升降機並非每層都停。)

文章起首提到的lift restrictions中的lift一字是動詞,解「消失、撤銷」規定或法律。例如,Many European countries lift restrictions to boost their stagnant economies.(許多歐洲國家取消限制以振興停滯的經濟。)The government will lift the ban on outdoor weddings and funerals.(政府將取消戶外婚禮和葬禮的禁令。)

Lift用作動詞時,還有多個意思,可以解「拿起、移開、振奮、增加……的趣味性」等等。例句︰There is no way the toddler can lift the table.(幼兒無法抬起這桌子。)We need positive news to lift our spirits.(我們需要正面的消息來振奮精神。)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

