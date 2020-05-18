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熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
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【限時優惠】MUJI week大減價低至54折　生活用品+美食+家具$8起【附會員登記方法】

精明消費 12:56 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

（圖片由無印良品提供）

無印良品將於5月22日至31日舉行一連十日的「MUJI week無印良品週間」，MUJI passport會員可以優惠價享用多款的夏季日用品及餐飲優惠。為大家介紹會員尊享的優惠及精選產品。

會員優惠

優惠期分5月22日至26日及27日至31日兩個階段，會員可以優惠價格選購不同夏季服飾、生活用品及食品等限定優惠商品，以及享有Café&Meal MUJI限定餐飲優惠，兼享任何購物及堂食餐飲消費額外9折；單次消費淨值滿HK$2,000或以上，更可額外獲贈價值HK$100 MUJI積分。

新會員下載MUJI passport亦可享迎新優惠，首次消費淨值滿HK$100或以上，可獲贈價值HK$20 MUJI積分。

精選產品

「MUJI week無印良品週間」的產品分為「個人護理」、「充分休息」、「自製美味」、「家居清潔」、「整理收納」及「生活家具」，優惠價由HK$8起。

第一階段限定優惠商品：

男 / 女 / 童裝麻質服飾　會員優惠價：HK$119－HK$422（6折再9折）

（圖片由無印良品提供）

撥水加工背囊　會員優惠價：HK$177－HK$429（7折再9折）

（圖片由無印良品提供）

精選面部護理　會員優惠價：HK$8－HK$180（8折再9折）

（圖片由無印良品提供）

第二階段限定優惠商品：

PE儲物　會員優惠價：HK$15－HK$69（2件或以上8折再9折）

（圖片由無印良品提供）

意粉醬汁　會員優惠價：HK$18－HK$26（2件或以上8折再9折）

（圖片由無印良品提供）

連續十日適用：

下午茶套餐　會員優惠價：HK$41－HK$80（​​​​​​9折再9折）

 

五品料理套餐　會員優惠價：HK$107（​​​​​​免費加配指定咖啡或茶，再9折）

（圖片由無印良品提供）

成為會員方法

大家只需下載MUJI passport手機應用程式，便可即時成為會員，專享以上優惠。詳情請【按此

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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