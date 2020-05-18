【恐怖外傭】菲傭抱高4個月大BB「倒豎蔥」　醫生︰刻意劇烈搖晃或致虐待性頭部創傷

▲ 有菲傭將僱主4個月大BB抱高「倒豎蔥」，或涉虐待嬰孩。

本港不少家庭聘請外傭幫忙照顧嬰孩，有港媽聘請一名40多歲外傭卻未能幫上忙，更將只有4個月大BB抱高「倒豎蔥」。港媽更細數外傭其他惡行，約個半月便辭退她。有關帖文在網絡惹起不少僱主討論，表示外傭做法疑涉虐兒。

昨日（17日），於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有名港媽發帖展示一張監視鏡頭拍攝的畫面截圖，見外傭坐在家中梳化，雙手托著BB的腋下，高舉BB，而BB的頭向下腑視著外傭，呈現半「倒豎蔥」的狀態。

港媽發文，表示公開有關圖片是希望不要有下一位苦主，提醒大家聘請外傭時要多留意，小心一位四十多歲菲律賓姐姐。

工作表現差情緒起伏大

發帖僱主不滿菲傭平日工作方面及態度、情緒起伏大。

做嘢6折完成度，唔鍾意亦唔願意學煮飯，公主病要我照顧埋佢⋯⋯ 都唔緊要，但情緒起伏極大，成日喊、發呆然後又突然hyper⋯⋯

疏忽照顧嬰兒

而最令港媽忍受不了的是菲傭照顧4個月大BB的情況，沖奶時不洗手不衞生、沒有餵嬰兒吃足夠的份量之外，更在抱BB時粗暴對待。

4個月大人仔俾佢舞來舞去倒豎蔥⋯⋯ 沖奶唔洗手、餵奶亦無心機，餐餐餵剩30至60ml，支奶先得個150ml。

港媽感嘆自己是首次聘請外傭，很多事不懂處理，真心累了，尤其看監察鏡頭見外傭如此抱BB，很心痛。「我睇到呢幕真係呆咗唔知點做好，好心痛！」最後主動賠錢辭退只工作了一個半月的菲傭。

網民大罵外傭涉虐兒

不少網民看過圖片後表示菲傭如此搖晃抱BB很危險，留言︰「4個月咁玩，我睇到都嬲」、「唔識帶BB一早要換人，害人害物」及「4個月BB唔可以咁搖來搖去，老經驗陪月員話會影響到腦部」等。

虐待性頭部創傷

據衞生署家庭健康服務資料， 「虐待性頭部創傷」又稱「搖盪嬰兒綜合症」，指BB的頭部受到激烈的搖盪，或是在搖盪過程中頭部受到碰撞而所造成的傷害。BB的頸部肌肉是很軟弱，頭部按身體的比例是比其他兒童或成人為高的，所以頭部是較容易受傷。

「虐待性頭部創傷」是虐兒行為，TOPick記者訪問兒科專科醫生張傑，他表示只憑相片難以判斷外傭的做法，因為要刻意及快速持續搖晃嬰兒才有機會影響嬰兒腦部，他以碗內豆腐比喻嬰兒的頭部，不刻意地慢慢搖晃或一次拋高接低不會構成影響，即碗內豆腐是不會散，可是當刻意搖晃就有機會致豆腐散。如果BB的頭部受到很嚴重搖盪，腦內脆弱的組織就會晃來晃去，腦或眼底的微絲血管亦會破裂出血，或導致腦細胞受到損毀。

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記者︰顏紫燕