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【DSE歷史科】鄧振強指涉中日關係試題設定不理想　取消或影響考生評級

社會 12:40 2020/05/18

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中學校長會主席鄧振強指，考評局要考慮如何保障考生福祉。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）歷史科其中一條涉及中日關係的試題引起爭議，教育局早前要求考評局取消該試題。中學校長會主席鄧振強在一個電台中表示，涉事題目可辯論的空間小，只有一個答案，題目的設定不合適亦不理想，但認為若學生恰當地引用史觀和史實，或可全取8分，考評局如果取消試題，應該避免影響考生評級，否則是變相懲罰考生，局方要考慮如何保障考生福祉。

【DSE歷史科】考評局未決定會否取消中日關係題目　需由委員會開會討論

鄧振強指，今屆文憑試已經一波三折，今次爭議已不單是教育問題，亦涉國家民族等不同層次討論，惟事件沸沸揚揚，只會對考生不利；又希望各方確保考試順利進行，亦不想今次事件影響考評局和教育局互相尊重和合作的關係。

今屆DSE歷史科考卷中，有題目問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。教育局局長楊潤雄上周五（15日）召開記者會，表明有關試題具引導性及對考生不公，要求考評局取消試題，並會派員到考評局了解出題機制。

【DSE歷史科】團體斥試題滲個人政治觀點　促考評局嚴懲濫有關職員

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記者：陳曉瑩

DSE 中日關係 楊潤雄 電台 中學 教育局

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