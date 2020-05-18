去年萬聖節旺角藏5支汽油彈　23歲男生認罪囚1年

▲ 23歲男被告於西九龍裁判法院被判監1年。（經濟日報資料圖片）

去年萬聖節有人在中環蘭桂坊發起「全民面具日」，23歲男生涉當晚於旺角一帶攜有5支汽油彈，兩周前承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪候懲，今早（18日）於西九龍裁判法院被判監1年。辯方求情指，被告匆忙下從其他示威者接過涉案汽油彈，但從未想過使用它，當時亦決定將它棄掉。裁判官則指，汽油彈是攻擊性武器，破壞力不容置疑，除及時認罪外沒有其他減刑因素。

涉案被告是報稱學生的李開正（23歲），承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年10月31日，在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界的公眾地方攜有5支汽油彈。

辯方今指，被告的父母及表哥，亦即八仙嶺山火倖存者張潤衡均到庭支持。辯方回應勞教中心報告所指，被告在參與涉案集會前，已得知集會未獲不反對通知書，戴手套是為了不留下指紋，但被告準備了黑衣及手套，只因考慮到會影響前途，而非刻意掩飾身分。報告雖然指被告不適宜判入勞教中心，但亦提及他因本案得到深刻教訓，日後會避免觸犯法律。

辯方呈上求情信後指，被告有悔意，並明白干犯本案有嚴重法律後果，並勇於承擔；被告犯案並非有預謀，他當時匆忙下從其他示威者接過涉案汽油彈，事後未有使用它，亦決定將它棄掉。主任裁判官羅德泉則指，被告是在警察追捕下才選擇丟棄。辯方強調，被告從未想過使用它，事實上亦沒有使用。

裁判官指汽油彈是攻擊性武器，破壞力不容置疑，被告管有該汽油彈是非常嚴重，除及時認罪外沒有其他減刑因素，判即時監禁1年。

案情指，案發當晚旺角一帶有30至40名蒙面人在街頭聚集，被告因逃避警車追捕而轉入雅蘭街一後巷，途中放下其背包。警員下車追捕，並於雅蘭里截停被告，在其身上搜出有「正義必勝」字句的海報，地上則有手套、打火機等，警員折返發現背包內藏有5支汽油彈，裡面的物質經化驗所檢驗後證實為汽油。

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記者：林欣樂