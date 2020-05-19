【Netflix劇集】主演推理劇《誰是被害者》演技大爆發　張孝全：解剖室殘留浮屍味道令我心寒

▲ 由張孝全、許瑋甯主演的推理懸疑劇《誰是被害者》上架後引來不少回響，他孝全接受訪問時說，那些屍體道具極其逼真，但最令他心寒的，原來是解剖室的味道。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯主演的推理懸疑劇《誰是被害者》上架後引來不少回響，燒腦的案情，感人的故事，令它成為最受好評的Netflix華語劇。張孝全在劇中飾演有亞斯伯格特質的鑑識官方毅任，為了散發中年爸爸的感覺，刻意增磅，又為角色設計小動作。張孝全接受訪問時說，那些屍體道具極其逼真，但最令他心寒的，原來是解剖室的味道。

《誰是被害者》自4月30日上架後不久即登上台灣以至香港區十大排行榜首，是近年成績最好的Netflix華語劇。劇集的案件懸疑度極高，究竟是自殺抑或他殺？為何案情環環相扣、互有牽連提示？若細心看還會發現當中包含性別平權、勞工權益、照顧長期病患、精神疾病等不同的社會議題。

▲ 張孝全演的方毅任因作而忽略家人，17歲女兒曉孟和他在懸崖上的對手戲悲情又感人。（Netflix提供）

不被理解的痛苦

張孝全說當初收到劇本時，看到除了有警察偵查辦案與記者報道社會事件的故事情節外，在不同案件中，均有一個很重要的核心議題，那就是「理解」。「在資訊量大又快速的時代，往往很容易因為隻字片語就對人做出評斷。」

▲ 此劇在推理懸疑的背後，也涉及關於精神病患者、性別身份、勞工權益等社會議題。（Netflix提供）

然而，那也可能引來許多誤解。他希望這部劇會啟發到觀眾︰「對不同於自己的人，願意多花一點耐心與時間去試着理解，如果有餘力，便試着去拉一把需要被溫暖的人。」

張孝全指出，他飾演的方毅任，正因為有亞斯伯格特質，同時有社交障礙，他不理解人，也不被人理解，令他陷入痛苦的處境。「我演出的時候，就是跟着角色去感受他所感受的。」

▲ 張孝全最初實在不確定自己演一位有10多歲女兒的中年父親角色有沒有說服力，因此先刻意多吃不運動來增磅。（Netflix提供）

為角色增肥設計小動作

劇中飾演鑑識官的張孝全發現命案的關鍵證物，竟涉及失聯多年的女兒，令他陷入公義和親情之間的矛盾。

36歲的男神張孝全坦言，最初實在不確定自己演一位有10多歲女兒的中年父親角色有沒有說服力。「先從外形去想，多吃不運動讓自己體型鬆垮，呈現出略微發福的中年男人身形，接着不多想，專心做劇本、角色功課。」他曾在其他訪問透露，為了形態上更切合角色，不惜增肥至90幾公斤。

張孝全的方毅任有好些招牌少動作，但原來是不經意地出現的。他解釋說︰「首天拍攝第一場戲時，我戴上造型師為方毅任準備的眼鏡後，不自覺地不時抽動眼部肌肉，眼鏡因此也被推動，導演覺得挺好，就把它變成方毅任的慣性動作。」

至於那些爆發式情緒宣洩，原來劇本中也沒有此設定。「我讀劇本時不斷想着，方毅任遇到他無法忽略又無法緩和的情緒高壓時，他會怎麼辦？於是就有了在車裏跟樓梯間大動作的肢體發洩，去表達出那個狀態。」

▲ 作為新手爸爸，張孝全說體會到「責任大於一切，自我會愈來愈少」。（Netflix提供）

新手爸爸放下自我

劇中方毅任和17歲女兒曉孟有感人的對手戲。張孝全坦言︰「以前沒有小孩時，對講述父母與孩子之間的某些情節，我會覺得距離有些遠，但現在感受多了一些。」現實中張孝全的兒子只有1歲多，作為新手爸爸，他就說體會到「責任大於一切，自我會愈來愈少」。

此劇製作考究，致力把溶屍、燒焦屍體道具都做得逼真，張孝全在拍攝時經常面對道具屍體可有不安？他就說殯儀館解剖室的味道，相比道具屍體更令人心寒。

▲ 張孝全坦言在殯儀館解剖室拍攝，真實屍體遺留下來的味道，再加上場地的氣氛，令他有點害怕。（Netflix提供）

張孝全回憶道︰「某一天拍攝時工作人員說要暫停兩小時，因為真的有屍體要解剖。兩小時過後，我們再進去拍攝，原來之前被解剖的是一具失蹤多時的浮屍。雖然解剖室被消毒過了，但浮屍的味道很難完全消散，再加上現場氣氛，當下心裏會有點毛毛的。」

張孝全強調，拍攝前已尊敬鑑識官與法醫，拍攝後，知道鑑識人員可以根據死者在墜樓時從樓底跟屍體距離，做物理計算，判斷死者是被他人丟下去或是自己跳下去等，令他對於這些強於科學和邏輯的專業人士更加敬佩！

記者：胡慧雯