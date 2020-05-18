酒吧負責人認違限制命令營業候判　官指若所有人如被告般疫情難控制

▲ 酒吧負責人今（18日）於九龍城裁判法院承認1項沒有遵從食衞局局長的指示罪。（資料圖片）

政府因應新冠肺炎疫情而實施限制酒吧經營命令，尖沙咀一間樓上酒吧涉違規營業，酒吧負責人今（18日）於九龍城裁判法院承認1項沒有遵從食衞局局長的指示罪。辯方求情指，被告犯案屬於偶發性，且過去行為良好。裁判官指控罪嚴重，被告心存僥倖，若所有人都如同被告一般，疫情便難以控制，押後案件至6月2日再判刑，期間索取社會服務令服告。

被告梁立仁（43歲）被控1項餐飲業務負責人沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第6 (1)條發出的指示罪。

案情指，於2020年4月11日凌晨1時10分，警方到尖沙咀金馬倫道金疊商業中心4樓巡查，發現酒吧Barbe的前門雖然鎖上，但卻有音樂聲傳出，警員從後門進入酒吧，發現酒吧內有20名客人，其中3枱客人面前放有酒類。被告為酒吧負責人，被當場拘捕。警誡下，被告聲稱他原本只是讓朋友到酒吧內聊天，但朋友帶同其他人到場，其中有人要求他賣酒。

辯方求情指，被告坦白認罪，節省法庭時間，而被告過往行為良好，常參與公益活動，亦沒有任何刑事紀錄，犯案屬於偶發性，望裁判官考慮監禁式以外的刑罰。辯方又呈上由被告、父母及被告女朋友所寫的求情信。

裁判官指，控罪嚴重，案發時香港處於嚴峻的時刻，專家在媒體上作出相關建議，有關命令當時亦有發出公告，而案發時酒吧的前門被鎖上，反映被告了解自己的行為不當，但被告仍心存僥倖，若然所有人都如同被告一般，疫情便難以控制。

裁判官重申，判刑時必定會考慮監禁式刑罰，但考慮過辯方求情，押後到6月2日再判刑，期間索取社會服務令服告。被告續准保釋。

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記者：王仁昌