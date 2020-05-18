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【新冠肺炎】消息：本港今日零確診　連續4日沒有本地感染個案

社會 14:06 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

本港新冠肺炎疫情緩和，自上星期五（15日）開始沒有新增本地感染個案，消息指今日（18日）沒有新增個案，即連續4日沒有本地感染個案。衞生防護中心及醫管局今日下午不會召開記者會，本港至今累計有1,055宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

【新冠肺炎】袁國勇研究團隊以倉鼠作實驗　證佩戴外科口罩感染機率大減40至50個百分點

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【新冠肺炎】接載印度港人專機今早抵港　共接載249名港人

天氣轉熱，不少市民外出也有戴上口罩防疫。（梁偉榮攝） "> 天氣轉熱，不少市民外出也有戴上口罩防疫。（梁偉榮攝）

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：楊玉珠

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