【校長訪談】學校致電學生關顧身心為困難家庭張羅飯券　全完第二小學李德衡校長：追課程不是首要考慮

▲ 中華基督教會全完第二小學校長李德衡認為關顧學生身心需要，感受到有人同行，比單單追趕學術進度重要很多。（本報資料圖片）

師生遙距上堂已３個多月，同學面對沒有社交和直播上學，心情難免鬱悶及無助；中華基督教會全完第二小學在停課初期，已為關顧學生身心需要，在網絡上推出「生命教育五重奏」活動，包括利用陽光電話關心學生，也設定每天只上一科；並由４位老師組成「正向製作團隊」，錄製多元化的作品，讓學生留家也可經歷美好的學習旅程，校長李德衡認為關顧學生身心需要，感受到有人同行，比單單追趕學術進度重要很多。

▲ 「正向製作團隊」陸雪瑩、王美清、凌頌然、盧卓霆老師（左起）主持《寒夜將盡》首映。(受訪者提供)

為呈分試調整 只考復課前後的教學內容

學校由2月起，先在高小作試點，進行實時教學，至今各級出席高達九成多，校長指出，學校孩子來自基層，對他們來說，安排互動教學有各樣困難，故之前學校需要先用電話跟家長溝通，理解他們掛慮。

因我們的學生多出身自基層家庭，家境並不富裕，不少學生有兄弟妹同校，可能家中電腦只有一部，為免出現兩個只能一個上的情況，我們安排六級分時段上堂，而且每天只上一科，再者，在每一堂網絡課堂後設15分鐘的生命教育時光，主力關心學生。

▲ 班主任在視訊聊天時段內關顧同學在電腦硬件上困難，希望全方位關心學生。(受訪者提供)

陽光電話表關懷 為有困難家庭張羅飯券

學校也預見復課後，小五便要考呈分試，為讓學生減少壓力，校方決定只會考核復課前及之後的教學內容。

校長強調，學校關心學科外，更著緊孩子心靈和社交方面的需要。故老師組成「正向製作團隊」，主力創作節目，讓學生感受到老師跟他們常在一起。

我們2月起先有全校性「視訊聊天時段」，彼此閒談家常。

▲ 原創連續劇《寒夜將盡》加入戲劇元素，及問答遊戲。老師前往同學家中，親自送上禮物。(受訪者提供)

「視訊聊天時段」助老師憑藉出席人數、初步估計學生家中使用網絡的情況，方便之後跟進學生使用網絡的情況；另外，班主任也會個別給予陽光電話，找出家長需要支援的地方。

曾因及早察覺家長困難，即時透過坊間的有心的機構，在財政上支援，如提供免費餐券、超市禮券等，也曾外借iPad供有需要學生在停課時使用。 停課3個多月以來，見到不少學生已未能在校享用政府津貼的免費午膳，令他們一度擔心家長困難，另外，不少家長在疫症下被迫失業，是壓力倍增。

▲ 第7集作品邀請學生參與製作抗「逆」MV，把同學打氣說話，融入MV中，向社會「送暖」，也增強學生在逆境中的能力感。(受訪者提供)

舉行抗疫電影首映 把奬品送達孩子手中

「正向製作團隊」主力由4位老師推動，至今共製作了10齣作品，由原創連續劇《寒夜將盡》作起點，加入戲劇元素，鼓勵同學積極面對疫症下的日常生活及轉變，並輔以抗疫知識。

活動召集人訓育主任陸雪瑩老師謂，他們拍連續劇時曾特地在郊野公園、山頂、餐廳、家居、街頭取景及拍攝，在影片放映後舉行網絡座談會，更設計漫畫角色，用偵探遊戲的形式，與學生玩問答比賽，讓他們在網絡裏經歷有趣的學習體驗，並吸引他們後來持續及自主地作電子學習。

▲ 仿照《百萬富翁》的問答遊戲，決賽學生可獲奬品。(受訪者提供)

後來大家為增強互動，節目不斷推陳出新，分別改編劇集主題曲成為抗逆歌的MV，向社會送暖；以及邀請大學物理系專家，為同學設計網上版《學是學非》，當中加插老師親身示範實驗，增加學習趣味。另外，學校近期仿照百萬富翁大搞防疫問答遊戲，決賽學生更會由老師親自把獎品送到他們手中，給孩子們驚喜。

記者：胡麗珊