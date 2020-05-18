【減肥大作戰】周揚青自創3天減肥餐單　靠食青瓜+運動1年激減44磅【內附餐單】

▲ 周揚青自創3天減肥餐單，靠食青瓜及運動1年減走44磅。

周揚青因與小豬羅志祥分手，並大爆對方私生活混亂，經常進行「多人運動」而成為熱門討論對象。周揚青本來是內地網紅，一早就已承認自己整容，但除了整容之外，她也靠地獄式減肥來維持身段，成功自創青瓜減肥法減去20公斤（44磅）！

以青瓜為主食 現時體重只有98磅

現年31歲周揚青經常被網民質疑整容，而她一早已大方承認，更正面回應：「人想要追求變美，真的沒甚麼不好，現在美就好了」。雖然她有整容，但她的好身材全靠自己的努力維持，她也曾經表示沒有靠抽脂去塑形，是先瘦下來才去整容。

周揚青以前身材較為豐腴，因此曾自創一個3天的減肥食譜，主食為「青瓜」，最終用一年時間成功減走44磅。165cm的她現時體重只有44.6公斤，亦即98磅。她的完整減肥餐單如下：

Day 1

早餐：一條青瓜+一隻烚蛋+一杯黑咖啡

午餐：一個蕃茄+一隻烚蛋

晚餐：一杯乳酪+一條青瓜

▲ 減肥前的周揚青。（圖片來源：微博）

Day 2

早餐：一條青瓜+一杯無糖咖啡

午餐：一隻水煮雞蛋+一個蘋果+一杯乳酪

晚餐：一杯蜂蜜水+一條青瓜+一杯乳酪

Day 3

早餐：一碗燕麥粥+一條青瓜

午餐：一條清蒸魚+大量水煮青菜

晚餐：一杯乳酪+一條青瓜

▲ 減肥後的周揚青曾為自己的品牌擔任模特兒。（圖片來源：周揚青微博）

她表示，自己減肥時會以青瓜為主要攝取物，一天中至少有2餐食青瓜，因為青瓜熱量低、含水量高，100克只有約15卡熱量。青瓜亦有利尿功效，可以幫助身體排出水份及消水腫。

由於減肥餐較為清淡，她為了不要吃膩，偶爾也會加入清蒸玉米、全麥麵包、脫脂牛奶、花椰菜及清湯等食物，保持新鮮感。她也會定時做運動，每星期1至2次，每次運動都會超過40分鐘，以加快身體裡的身陳代謝。

▲ 周揚青現時只有44.6公斤，即98磅。（圖片來源：周揚青微博）

有名減肥醫生：磷脂酶分解體內脂肪分子

日本有名減肥醫生工藤孝文亦曾經推薦以青瓜減肥。由於青瓜內含有「磷脂酶」，能夠分解體內脂肪分子，將脂肪酸送到肌肉細胞作為能源使用。他又指，青瓜的膳食纖維有效抑制食慾，建議在餐前生吃一條青瓜。

註冊中醫師古鎧綸曾接受TOPick訪問，指青瓜有利水、清熱、解毒、止渴、利尿、潤腸通便之效。一般人均可食用，尤其適合糖尿病人、嗜酒者及癌症病人。不過脾胃虛寒及有嘔吐徵狀的人，不宜多食；而患有瘡疥、腳氣和虛腫者，都不應進食，以免加重病情。

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責任編輯：羅嘉欣