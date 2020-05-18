【發哥生日】周潤發最大願望天天山上過活　65歲發哥公開養生凍齡秘密

▲ 發哥65歲生日快樂。

周潤發（發哥）今日65歲生日，今年發哥如何慶生尚未知道，但發哥長年身體甚fit人所皆知，已屆65歲發哥，近年成為行山達人，發哥養生之道，肯定跟經常行山有關，除此之外，發哥的凍齡秘密又是甚麼？

周潤發發哥近年有望成為「行山KOL」，早前發哥亦曾向傳媒透露，有意將來退休後考牌，可以當行山教練，將興趣融入日常工作。

周潤發最大的嗜好就是行山，兩年前發哥63歲生日，發嫂（陳薈蓮）在他拍戲空檔舉行生日派對，當時發哥許下生日願望，笑說：「我的生日願望是可以繼續跑山見神仙，在山上過美好生活，很開心的！」

▲ 兩年前發嫂曾為發哥舉行生日派對。

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發嫂為發哥準備了一個上頭有象徵她與周潤發並肩坐在長凳上糖偶的蛋糕，祝老公身體健康夢想成真，十分恩愛。

發哥駐顏有術，無論外表、身型，以至頭髮皆濃密，狀態不減年青時，雖然發哥不常受訪，卻曾透過不少途徑分享健康之道，TOPick整理如下：

1.行山

眾所周知，發哥愛穿到全身黑色，在香港山嶺出沒，且行程緊密，只要天氣好在大小山頭不難捕獲發哥，近年發哥也喜組明星隊，跟明星藝人出沒各大山頭，其中劉嘉玲是發哥最常約的山友。

發哥指他的行山習慣經年培養，隔日便行山，最常見是石澳龍脊山徑，東涌至大東山、麥理浩徑等。

▲ 熱愛行山的發哥，跟劉嘉玲常結伴上山。（取自IG）

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2. 節制澱粉質

發哥現在的身型，乃近年積極減重的結果，他由2011年高峰的體重接近80公斤，在2013年拍攝電影《賭城風雲》下定決心一定要減肥，結果在10個月內減掉了13.6公斤，接近30磅。

當時，發哥接受報章訪問，分享了瘦身秘訣，強調每日只有1餐是吃白飯，而且必須只有半碗。

發哥指：「 澱粉質（指白飯）最好就是早上吃，中午與傍晚就不吃。飲食上也盡量清淡，盡量戒油、戒辣又少糖。」

▲ 勤運動和注意飲食，是發哥健康之道。（取自IG）

3.勤做運動

發哥當年減肥期間，亦勤於練跑，一三五跑步，二四六便健身，加強肌肉保護身體骹位，另外一個健康秘訣，就是每日也飲8杯水。

4.心境開朗

保持樂觀開朗心境，也是發哥養生之道。他在宣傳《華麗上班族》曾透露過理想生活：「我想耕田、打魚， 日日對住大自然，夠食夠住咪得囉！」

▲ 發哥經常向身邊好友如張達明分享正能量。（取自微博）

於剛入職場的年輕人，發哥就勉勵說：「不要怕辛苦，多做，要有多些體會，做這行（演藝行業）是辛苦，要承受壓力，希望總會在明天出現。」

大家跟著發哥學養生，定可愈來愈青春！發哥生日快樂。

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