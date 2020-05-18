【自助餐優惠】諾富特世紀酒店海鮮自助餐低至半價　成人超抵價只需179元

▲ 諾富特世紀酒店推出半價自助餐優惠。

新冠肺炎疫情有所緩和，政府放寬「限聚令」至不可多於8人聚集，不少酒店重開自助餐更推出優惠吸客。香港諾富特世紀酒店的Le Café咖啡廳推出「生蠔海鮮自助餐」，推出低至半價優惠，更可享用生蠔、刺身及任食Mövenpick口味雪糕等。

位於灣仔香港諾富特世紀酒店，Le Café咖啡廳推出「生蠔海鮮自助餐」，只限星期三至星期日供應，自助餐的款式多多，供應多款冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等。同場亦有多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即制石爐意式薄餅及Mövenpick口味雪糕等。

▲ 自助餐提供買一送一優惠。

自助午餐的價錢如下：

逢星期三至五 ，5折後連加一服務費，成人收費197元，4-12歲小童收費125元。

逢星期六至日 ，85折後連加一服務費， 成人收費331元、4-12歲小童跟一位成人免費（但需收取原價加一之服務費）

自助晚餐的價錢如下：

逢星期三至四 ，6折後連加一服務費， 成人收費370、4-12歲小童收費230元

逢星期五至日 ，6折後連加一服務費， 成人收費391元、4-12歲小童收費244元

【預訂日期】：即日起至5月31日

【優惠日期】：5月13日至5月31日

【預訂方法】：首先讚好香港諾富特世紀酒店的Facebook專頁，再致電酒店 25989869 或 Whatapps 61068083 。

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責任編輯：王俊賢