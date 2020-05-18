【當年童星】小彬彬第三度結婚　40歲温兆宇再組家庭娶27歲越南嫩妻

▲ 温兆宇第三度成人夫。

曾是台灣著名童星的小彬彬（温兆宇），在80年代參演不少港產片比如《魔翡翠》、《恭喜發財》等。現年已40歲「小彬彬」温兆宇，雖然過去經歷兩段婚姻，不過今年1月18日已跟越南籍女友小英結婚，第三度榮升人夫，他更於微博開心地晒出結婚證書。

由於疫情關係，新婚4個月以來二人要分隔兩地，另外結婚手續還未完成，要待9月赴台灣進行面試才可在當地登記結婚。

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▲ 今年初温兆宇於微博晒鑽戒照。

結婚要往越南面試

温兆宇在2003年與第一任妻子黃美玲結婚，婚後育有兩子（小小彬、迷你彬），分別於2004年及2006年出生，可是他與黃美玲在2007年離婚。

在2011年，温兆宇和第二任太太陳羿君結婚，在2012年誕下一子萌萌彬。可是婚姻只維持6年，於2017年跟第2任妻子小君離婚。

異性緣旺的温兆宇未因此不敢闖情關，於今年情人節公開公布與越南籍女友小英已交往1年多，當時更於社交平台分享兩人無名指鑽戒放閃，女方今年27歲。

至近日温兆宇被爆跟女友已在越南辦理登記結婚，他早前受訪時親口證實喜訊，表示今年1月中他已在越南登記結婚，更於微博開心展示結婚證明書。

他稱目前只是「越南人夫」，稍後要再飛往越南的駐台辦事處面試，待通過面試以後，才可以於台灣登記結婚。

他表示原本兒子小小彬拒絕爸爸再娶。這次兒子態度大轉變，認為只要爸爸開心就好，甚至提到：「爸爸還年輕。」

▲ 温兆宇跟新婚妻子錫錫放閃。

走出人生低潮

受疫情影響，他原定5月就過去越南面試，因為疫情關系而延到9月。他更旱已計劃在當地拍婚紗照兼於當地宴客。

他受訪時笑言：「這次結婚真的好難，不要以為已經結了2次婚就很簡單，要結第3次真的是不簡單，完全是上天的考驗。」

談及再婚原因，温兆宇表示當初關掉小食檔後，又遇上腳傷，人生陷入低潮，幸好有女友小英在照顧，那份貼心讓他決心再次走入婚姻，決定成立新家庭。

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▲ 温兆宇跟越南嫩妻愛得甜蜜。

不過1月剛新婚，二人因疫情關系分隔兩地，他甜蜜說：「現在我們每天晚上都會視訊，都在聊說什麼時候才可以見面。」

至於兩個兒子小小彬跟迷你彬也很贊成他再婚，而為了婚姻他努力工作賺錢，原本有酗酒習慣的他，因為兒子不喜歡，近日更改掉這壤習慣，另外他亦減少應酬。

另外雖然他還負債600萬台幣（約150萬元）的他，但經營的廣告公司仍運作，可是近日受新冠肺炎疫情影響生意受損，而他早前亦申請了台灣的紓困金獲得3萬台幣。

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