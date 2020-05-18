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中大調查指近6成人認為政府公廁不衞生　近8成人贊同向違反衞生措施人士罰款

社會 13:31 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

中大一項調查發現，近6成人認為政府公廁不衞生。（資料圖片）

中大一項調查發現，近6成人認為政府公廁不衞生，當中有逾7成人認為沒有水沖廁是最常遇見的不衞生問題，其次是臭氣熏天。對於引進新措施以改善公廁的衞生狀況，近8成受訪者贊同向違反衞生措施人士罰款。

中大香港亞太研究所政策研究網絡於2020年3月12日至23日晚上，以電話訪問形式調查市民對公廁衞生的意見，成功訪問了1,006名18歲或以上的市民。

結果發現，57.7%的受訪者認為公廁不衞生，當中被問到公廁最常遇見的不衞生問題時，74.3%人指是沒有水沖廁，61.2%認為是臭氣熏天，亦有55.0%表示是廁所地面濕滑。此外，廁板骯髒、馬桶或尿兜淤塞，以及垃圾遍地，亦分別佔逾30%。 

調查亦問到公廁不衞生的主要原因時，80.1%認為是使用者缺乏公德心，其次為清潔工人手不足（或清潔次數太少），佔63.7%，亦有56.6%認為是太多人使用，35.0%人認為設施經常損壞為主因。

對於引進新措施以改善公廁的衞生狀況，最多受訪者贊同向違反公廁衞生措施的人士處以罰款，佔77.1%，其次是安排中小學生清潔校內廁所培養公德心，佔76.6%；亦有47.3%贊同實行公廁收費。 

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責任編輯：陳子謙

香港 衞生措施

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