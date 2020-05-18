建制派轟民主派視議事規則為無物　或會報警處理

▲ 建制派指，會商討是否就今天議會的暴力行為報警處理。（陳宛彤攝）

立法會內務員會今日（18日）於混亂下選出主席，由 李慧琼當選，民 主派於會上準備黑布道具。建制派批評是以「黑布遮掩黑暴」，會商討是否報警處理。

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「建制班長」商界廖長江指，多個月的問題終於解決，希望連任成功的李慧琼，會帶領內會履行應有責任，望選舉鬧劇過去，不會再有同樣鬧劇發生，而對於今天的議會暴力行為，會商討是否報警處理。

民建聯陳克勤批評民主派視《議事規則》如無物，以往的衝擊、叫囂已見慣，但今天最離譜是攜帶黑布遮掩議會「黑暴」，有保安疑在布下受傷，並在布下作不君子行為，是史無前例出現不可接受情況，認為民主派目的是為不能見光的卑鄙行為，不被市民見到。他強調，今次選舉見得光，得市民支持，希望議會能回復正軌。

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工聯會麥美娟對民主派衝擊保安，予以強烈譴責，強調保安同為立法會一員，民主派的衝擊更是違反《立法會（權力及特權）條例》，準備黑布是有明顯犯罪意圖，相信有關部門要處理，以免保安日後執行職務時處於惶恐之中。

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記者：陳宛彤