【自助餐優惠】朗廷酒店自助午餐買一送一　晚餐7折任食生蠔龍蝦蒜蓉粉絲扇貝

新冠肺炎疫情有所緩和，不少星級酒店重開自助餐，並推出限時優惠吸引消費者。其中位於尖沙咀的朗廷酒店推出周一至三買一送一優惠，朗廷酒店的The Food Gallery推「嚐鮮之旅盛宴」，一次過可享多款美食，包括時令生蠔、龍蝦、即叫即蒸蒜蓉粉絲扇貝及大蝦、即叫即炒螃蟹或龍蝦、香煎鴨肝等。

在網站預訂更可享最抵買一送一優惠，酒店於星期一至星期三推出自助午餐買一送一優惠，原價每位368元，現在享買一送一，即成人連加一，平均每人只需202元，小童184元。

「嚐鮮之旅盛宴」周一至周三晚市價錢如下:

晚餐 (成人)

網上預訂可享7折優惠

原價 HK$ 708.00

特價 HK$ 495.60



晚餐 (長者)

售價 HK$ 488.00



晚餐 (小童)

售價 HK$ 354.00

「嚐鮮之旅盛宴」周四至周五午、晚市價錢如下:

午餐 (成人)

網上預訂可享7折優惠

原價 HK$ 368.00

特價 HK$ 257.60



午餐 (長者)

售價 HK$ 288.00



午餐 (小童)

售價 HK$ 184.00

「嚐鮮之旅盛宴」晚餐 (成人)

網上預訂可享7折優惠

原價 HK$ 708.00

特價 HK$ 495.60



晚餐 (長者)

售價 HK$ 488.00



晚餐 (小童)

售價 HK$ 354.00

「嚐鮮之旅盛宴」周六至周日午、晚市價錢如下:

「嚐鮮之旅盛宴」午餐 (成人)

網上預訂可享7折優惠

原價 HK$ 408.00

特價 HK$ 285.60



午餐 (小童)

售價 HK$ 204.00



晚餐 (成人)

網上預訂可享7折優惠

原價 HK$ 738.00

特價 HK$ 516.60

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責任編輯：陳伽俙