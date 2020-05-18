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【自助餐優惠】朗廷酒店自助午餐買一送一　晚餐7折任食生蠔龍蝦蒜蓉粉絲扇貝

精明消費 13:36 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

新冠肺炎疫情有所緩和，不少星級酒店重開自助餐，並推出限時優惠吸引消費者。其中位於尖沙咀的朗廷酒店推出周一至三買一送一優惠，朗廷酒店的The Food Gallery推「嚐鮮之旅盛宴」，一次過可享多款美食，包括時令生蠔、龍蝦、即叫即蒸蒜蓉粉絲扇貝及大蝦、即叫即炒螃蟹或龍蝦、香煎鴨肝等。

網站預訂更可享最抵買一送一優惠，酒店於星期一至星期三推出自助午餐買一送一優惠，原價每位368元，現在享買一送一，即成人連加一，平均每人只需202元，小童184元。

「嚐鮮之旅盛宴」周一至周三晚市價錢如下: 

晚餐 (成人) 
網上預訂可享7折優惠
原價 HK$ 708.00
特價 HK$ 495.60
    
晚餐 (長者) 
售價 HK$ 488.00
    
晚餐 (小童) 
售價 HK$ 354.00

「嚐鮮之旅盛宴」周四至周五午、晚市價錢如下: 

午餐 (成人) 
網上預訂可享7折優惠
原價 HK$ 368.00
特價 HK$ 257.60
    
午餐 (長者) 
售價 HK$ 288.00
    
午餐 (小童) 
售價 HK$ 184.00

「嚐鮮之旅盛宴」晚餐 (成人) 
網上預訂可享7折優惠
原價 HK$ 708.00
特價 HK$ 495.60
    
晚餐 (長者) 
售價 HK$ 488.00
    
晚餐 (小童) 
售價 HK$ 354.00

「嚐鮮之旅盛宴」周六至周日午、晚市價錢如下: 

「嚐鮮之旅盛宴」午餐 (成人) 
網上預訂可享7折優惠
原價 HK$ 408.00
特價 HK$ 285.60
    
午餐 (小童) 
售價 HK$ 204.00
    
晚餐 (成人) 
網上預訂可享7折優惠
原價 HK$ 738.00
特價 HK$ 516.60

諾富特世紀酒店海鮮自助餐低至半價　成人超抵價只需179元，詳情請睇【下一頁】

皇家太平洋酒店推出55折優惠　$252起食任點任食自助餐，詳情請睇【第二頁】

責任編輯：陳伽俙

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