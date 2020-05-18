涉非禮女友12歲女兒　巴士司機否認兩項非禮受審

▲ 被告今日（18日）在區域法院否認兩項非禮控罪。（經濟日報資料圖片）

五旬巴士司機涉與女友跟前夫所生的12歲女兒單獨在家期間，在女童不小心將內褲跌在他身上時，向女童表示此舉會為他帶來惡運，從而誘騙女童多次被他非禮，巴士司機今（18日）於區域法院否認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪受審。

涉案被告（51歲）被控兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥䙝行為罪，控罪指他分別於2015年9月1日至2016年7月14日及2017年7月11日期間，於筲箕灣寓所內向事主作出猥褻行為。

控方今於開案陳詞中指，事主（現年16歲）的父母於2008年離婚，母親其後與被告拍拖，事主自2012年起與母親及被告一同在筲箕灣劏房居住。事主於2018年8月20日向校內社工傾訴，談及跟男生相處會感到害羞，社工於是追問，事主哭訴曾遭被告非禮胸部及私處，事件隨後報警處理。

事主其後在錄影會面中供稱，在她就讀中一那年的某天，天文台掛起紅色暴雨警告，事主與被告於家中獨處，當事主準備拿衣服去洗澡時，不小心將其內褲跌在被告身上，被告即指此舉會為向帶來惡運，為阻止不幸降臨，事主需協助被告射精。被告其後將事主綁在床上，非禮事主的胸部和私處，更要求事主為他口交。有關事件其後亦時有發生，最後一次發生在事主升中三的暑假前。

被告被捕後於警誡下承認，他曾向事主聲稱若然身體接觸到女性的內褲會帶來惡運，而事主又曾以內褲打他。案件下午續審。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝