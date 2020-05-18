房協大埔滘策誠軒過渡屋5.20接受家庭申請　月租2,800元起

▲ 房協大埔滘策誠軒過渡屋即將接受家庭申請。（資料圖片）

房屋協會宣布，大埔滘策誠軒「暫租住屋」項目，於本周三（20日）至6月2日，接受合資格的公屋輪候家庭申請。房協預計，最快6月抽籤，租戶8月入伙。

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策誠軒用作過渡屋的單位共185伙，即將進行翻新。當中逾130伙以房協「暫租住屋」形式出租，供輪候公屋3年或以上的3至6人家庭申請暫住。其餘約50個單位，將經房協交由社聯出租及營運。



房協行政總裁陳欽勉表示，早前房協推出的「暫租住屋」項目均申請踴躍，反映需求殷切；他希望可再讓現有房屋資源得以善用，於短時間內幫助基層家庭改善住屋。



策誠軒「暫租住屋」單位資料︰

居住人數 單位樓面面積 月租（包差餉） 3至4人 約290至312平方呎 $2,800 - $3,000 5至6人 約441至506平方呎 $4,300 - $5,000

若暫准居住證費用日後調整，房協會按條款，以不少於1個月書面通知住戶。房協與港鐵公司簽訂協議，以5年期借用位於大埔的物業策誠軒，營運過渡性房屋。

策誠軒「暫租住屋」的申請人須符合以下資格：

3至6人家庭，輪候房委會公屋已3年或以上（即登記日期2017年6月3日前)；及

申請人的房委會公屋申請書仍有效；及

申請人及其家庭成員資料，均與公屋申請書資料相符；及

須符合申請公屋的現行政策及資格，在港無任何住宅物業

房協6月中旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。



若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請的家庭預計可於8月入伙。申請人只有1次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。



申請期內，市民可到房協的大坑申請組辦事處、各出租屋邨辦事處，以及專屬網頁下載申請表格及申請須知。

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責任編輯：吳卓峰