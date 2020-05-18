▲ 劏房肢解12歲女兒頭顱藏電飯煲，疑因冰毒致精神失常按摩師認誤殺候判。

有吸毒習慣的40歲女按摩師，疑因冰毒影響致精神失常，於劏房單位內殺害12歲女兒後將其肢解，軀幹及內臟四散於廁所內，頭顱更被砍下置於電飯煲內。女按摩師其後因借手機問題與鄰居起爭執，警員到場揭發事件。

女按摩師今(18日)於高等法院承認誤殺罪，精神科報告指被告於殺害女兒時受冰毒影響致精神失常，法官再索取兩個精神科報告，還柙被告至6月12日判刑。

被告曹燕(40歲)，原被控1項謀殺罪，控罪指她於2017年12月17日在香港非法殺害女子何美洁。被告否認控罪，但承認誤殺罪，控方接納被告基於精神失常致可減輕刑責而接納其認罪，另一項阻止屍體合法埋葬罪則存於法庭檔案。

被告兩度失婚

控方案情指，被告於2003年與丈夫在四川婚後誕下女兒，2009年被告離婚，於2013年再婚，兩年後再度失婚。她與首任丈夫誕下的女兒則於2015年來港，被告因需工作而交由親友照顧，被告於旺角廣東道1180號唐三樓1劏房單位居住逾2年，女兒則於2017年10月開始與她同住，而業主亦將毗鄰空置的房間亦讓被告居住。

案發當日晚上8時，被告向鄰居借用手機聲稱水喉漏水，欲致電身在內地的丈夫前來維修，鄰居替被告致電及借出手機，被告最終拒絕歸還手機，鄰居遂報警。警員到場後，被告一度情緒顯得激動，並多次表示只要致電丈夫便可解決所有問題。被告期間一度痛哭及將頭撞向鐵閘，警員聽到房間內有擲物的聲音，並發現有消毒味的水流出，惟要求進入單位被拒，最終破門入內。

警員進入房間後發現被告手上染有血跡，並以被告所持銷匙開啟另一房間，於浴室內發現浴盤載滿血水，被肢解屍體浸於水中，馬桶內有血跡及有類似辣椒物體，馬桶上的膠板放有一個電飯煲，死者部份頭顱則被發現放於電飯煲內，另一部份頭顱則被發現於另一個煲內，證實屬於死者，警員並於洗手盤發現內臟，房間內發現菜刀、損毀的剪刀及砧板等物件。

基於被告情緒不穩，警員未能即時作出警誡，至翌日晚上警方替被告進行錄影會面。被告向警方透露其個人背景，警員問及為何房間內有女童屍體時，被告表示不想回答及不清楚，又稱欲致電「契爺」求助。控方案情指，被告警誡下之說法並不連貫，曾提及有聲音著她罵人等，並稱曾看見女兒屍體及肺部在木椅上而感到驚怕。

法醫檢驗後未能確定死者死因，但部份傷勢顯示死者曾於自衛時受傷，但估計並非頭創傷致死，惟其頸部有被壓痕跡，估計亦有可能因窒息致死。

其中一名鄰居向警員表示指曾於案發當日下午，曾聽到斬東西的聲音，以及涉案發房間曾傳出濃裂消毒氣味。被告的女同事向警方表示，曾於案發月探望被告，當時被告稱呼她為「女神」，又稱呼同事為「蛇魔」，被告又曾向她表示遭人陷害，基於被告變得情緒化，遂建議她求診。精神報告顯示，被告於殺害死者時受冰毒影響致精神失常。

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記者：林育慧