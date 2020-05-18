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【新興行業】體溫檢測員疫市彈起　行業需求大有價有市

職場 15:51 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

近月體溫探測員的招聘持續增加，由於學歷要求不高、工作輕鬆，吸引不少人入行，而且有價有市。

新冠肺炎疫情稍有緩和，惟本港經濟目前仍然嚴峻，各行各業無一倖免，陸續出現裁員潮。打工仔人人自危，被解僱後不少轉行當「步兵」送外賣，亦有投身新興行業，成為體溫探測員冀尋找新出路。

財政司司長陳茂波昨於網誌撰文，指出3月份的失業率雖已升至4.2%，創下9年高位，但估計4月份失業率將呈更大幅度攀升，就業不足問題或進一步惡化。

疫情造成全球經濟大蕭條，但亦有新興行業應運而生，當中包括體溫探測員。連月來相信大家出入各辦公大廈、商場時，不難看到他們身影，近月相關招聘持續增加，由於學歷要求不高、工作輕鬆，吸引不少人入行，而且有價有市。

人力資源公司Allegro正招聘體溫量度員，每月薪酬為11,000元，但須24小時輪班，每週工作6天，每天工作8至9小時。此外，有網民在Facebook發帖，指出HKExcel補習社正聘請兼職體溫檢測員，周六日上班、每天工作9小時，時薪為60元；職責僅是用探熱儀器檢測學生的體溫，每小時預計最多40至50學生。

至於香港駕駛學院，薪酬亦相當不錯，該公司網上張貼招聘廣告，指招募體溫檢測員於觀塘學校大堂量度體溫，時薪為50元，每週同樣工作周六日，提供彈性上班時間。

企業抗疫應變能力　帶動人流關鍵之一

相比之下，馬莎百貨（Marks & Spencer）的薪酬較欠市場競爭力。該公司正於港九新界分店聘請多名體溫檢測員，負責為顧客量度體溫，嚴禁高溫人士進入店舖，工作期1個月，但會視乎店舖營運需要延長合約期，時薪為37.5元。

面對突然爆發的疫情危機，企業採取什麼營商策略，絕對是一道難題。有人力資源顧問指出，這個艱難時刻正正測試了企業的思維和應變能力，同時反映企業的危機管理體系是否完善、內部溝通體系是否健全、員工對企業的信任度、忠誠度以及凝聚力等。而企業如何兼顧防疫和日常營運，例如要求顧客戴口罩和量體溫，保障員工及客人安全，讓員工安心工作、顧客放心光顧，亦是帶動人流的可行方法之一。

責任編輯：姚慧儀

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