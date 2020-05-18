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【酒店優惠】皇家太平洋酒店住宿優惠　房價最平480元再送200元餐飲券

精明消費 18:04 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

皇家太平洋酒店推出的「再遇香港」優惠，最平$480即可入住，並送200餐飲額，相當吸引。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，市民目前暫未能出外旅遊。不過，本港多家酒店近期推出不同住宿優惠吸引本地客，當中皇家太平洋酒店推出的「再遇香港」優惠，最平480元即可入住，並送200餐飲額，相當吸引。

皇家太平洋酒店The Royal Pacific Hotel近期推出「再遇香港」以及「 饗樂住宿之旅 」兩大優惠，當中「再遇香港」優惠房價最平$480，並附送$200餐飲額以及可住夠30小時的住宿優惠，優惠至6月30日或之前為止。

優惠詳情：

  • 免費客房升級 (雅尚客房升級至尊尚客房，超豪華客房升級至豪華海景客房)​
  • 30小時住宿體驗 (提前於中午12時登記入住，並享延遲退房至下午6時)
  • 每房每晚港幣$200餐飲消費額

至於「饗樂住宿之旅 」方面，房價最平只需$800，送$800餐飲消費額，迷你吧及延遲退房至下午4時。若在周末或公眾假期入住，房價則為$940，並送二人任點任食晚餐，晚餐正價兩位原本接近$1250。

優惠詳情：

於星期一至四入住(公眾假期及其前夕除外)：

  • 每天於柏景餐廳享用「吃喝無限點」二人晚餐 (適用於即日至2020年5月31日入住之預訂)
  • 每房每晚港幣$800餐飲消費額 (適用於2020年6月1日至30日入住之預訂)

於星期五至日、公眾假期及其前夕入住：

  • 每天於柏景餐廳享用「吃喝無限點」二人晚餐
  • 尊享優惠淨價港幣$250 (成人) /港幣$200 (3至11歲小童) 為額外最多2位住客添加「吃喝無限點」晚餐 (原價：成人港幣$624.8 / 3至11歲小童港幣$338.8)

於推廣期間入住，更可享以下禮遇：

  • 延遲退房至下午4時
  • 尊享房間内免費提供的罐裝飲品 (每次入住只限供應一次）
  • 免費無線上網

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:陳珈希

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