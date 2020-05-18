【酒店優惠】皇家太平洋酒店住宿優惠　房價最平480元再送200元餐飲券

▲ 皇家太平洋酒店推出的「再遇香港」優惠，最平$480即可入住，並送200餐飲額，相當吸引。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，市民目前暫未能出外旅遊。不過，本港多家酒店近期推出不同住宿優惠吸引本地客，當中皇家太平洋酒店推出的「再遇香港」優惠，最平480元即可入住，並送200餐飲額，相當吸引。

皇家太平洋酒店The Royal Pacific Hotel近期推出「再遇香港」以及「 饗樂住宿之旅 」兩大優惠，當中「再遇香港」優惠房價最平$480，並附送$200餐飲額以及可住夠30小時的住宿優惠，優惠至6月30日或之前為止。

優惠詳情：

免費客房升級 (雅尚客房升級至尊尚客房，超豪華客房升級至豪華海景客房)​

30小時住宿體驗 (提前於中午12時登記入住，並享延遲退房至下午6時)

每房每晚港幣$200餐飲消費額

至於「饗樂住宿之旅 」方面，房價最平只需$800，送$800餐飲消費額，迷你吧及延遲退房至下午4時。若在周末或公眾假期入住，房價則為$940，並送二人任點任食晚餐，晚餐正價兩位原本接近$1250。

優惠詳情：

於星期一至四入住(公眾假期及其前夕除外)：

每天於柏景餐廳享用「吃喝無限點」二人晚餐 (適用於即日至2020年5月31日入住之預訂)

每房每晚港幣$800餐飲消費額 (適用於2020年6月1日至30日入住之預訂)

於星期五至日、公眾假期及其前夕入住：

每天於柏景餐廳享用「吃喝無限點」二人晚餐

尊享優惠淨價港幣$250 (成人) /港幣$200 (3至11歲小童) 為額外最多2位住客添加「吃喝無限點」晚餐 (原價：成人港幣$624.8 / 3至11歲小童港幣$338.8)

於推廣期間入住，更可享以下禮遇：

延遲退房至下午4時

尊享房間内免費提供的罐裝飲品 (每次入住只限供應一次）

免費無線上網

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責任編輯:陳珈希