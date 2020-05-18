被控組織及參與未經批准集會　黎智英李柱銘等共15人下午提堂

▲ 黎智英﹑李柱銘等15人提堂。（梁偉榮攝）

壹傳媒（00282）創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘等15人涉於去年組織及參與3天包括8.18、10.1及10.20的遊行集會，黎智英及李卓人等人被控組織及明知而參與未經批准集結2罪，民陣副召集人陳皓桓及前立法會議員梁國雄等人，另被控煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪，案件今（18日）午於西九龍裁判法院提堂。

涉及2019年8月18日的未經批准集結一案共有9名被告，包括黎智英（81歲；報稱商人）、李柱銘（81歲；報稱大律師）、李卓人（63歲；報稱職工盟秘書長）、吳靄儀（72歲；報稱大律師）、梁國雄（64歲；報稱自僱人士）、何秀蘭（65歲；報稱退休人士）、何俊仁（68歲；報稱律師）、梁耀忠（66歲；報稱立法會議員）及區諾軒（32歲；報稱大學講師），被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而批准未經參與集結罪，控罪指他們於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

而涉及2019年10月1日未經批准集結一案共有10名被告，包括陳皓桓（24歲；報稱社民連組織幹事）、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森（72歲；報稱兼職大學教授）、何秀蘭、吳文遠（43歲；報稱管理顧問）、黎智英、單仲偕（59歲；報稱區議員）及蔡耀昌（52歲；報稱社區組織幹事）。陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁4人被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結；10人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而批准未經參與集結罪，控罪指他們於同年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

而涉及2019年10月20日未經批准集結一案共有7名被告，包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘（31歲；報稱區議員助理）、楊森及吳文遠。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁4人被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而批准未經參與集結罪，控罪指他們於同月20日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

天主教香港教區陳日君、現任立法會議員陳淑莊、許智峯、前立法會議員劉慧卿及羅冠聰等到場聲援。各被告及聲援人士在場叫喊政治口號，李卓人發言指，本案屬政治檢控，政府目的在於打壓市民應有的遊行集會權利。

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記者：林欣樂