【新冠肺炎】嶺大設基金支援應屆畢業生　校長及副校各捐10%年薪支持

▲ 嶺大宣布成立「2020年畢業生支援基金」，協助應屆畢業生面對新冠肺炎疫情引起的負面經濟影響。

新冠肺炎疫情影響下，企業減少招聘，令應屆大學畢業生工作機會減少。嶺南大學宣佈成立「2020年畢業生支援基金」，協助應屆畢業生面對新冠肺炎疫情引起的負面經濟影響。基金由嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪發起，兩人上月決定各捐出10%年薪，協助2020年的嶺大畢業生建立事業。

▲ 「2020年畢業生支援基金」由由嶺大校長鄭國漢(右)和副校長莫家豪(左)發起，兩人上月決定各捐出10%年薪支持。





鄭國漢校長表示，新冠肺炎疫情令香港和世界各行各業步入寒冬，亦嚴重影響畢業生就業市場，預料應屆嶺大畢業生在尋找工作和事業發展方面將面臨前所未有的挑戰。他說：

我們非常關心畢業生，這一新基金的設計不僅為他們提供工作機會，還支持他們在逆境中提昇技能，或創立事業。

鄭校長又呼籲嶺大社群和社會人士大力支持基金，包括捐款或提供職位、實習和社會服務機會，以協助應屆畢業生。



基金將會在多方面支持應屆畢業生，包括：

1. 畢業生實習和短期工作計劃--包括香港科學園和數碼港培育計劃、共享工作空間計劃、初創企業兼職實習、畢業生實習和就業支援等

2. 創業--資助畢業生的創業計劃

3. 畢業生培訓、工作技巧提升和師友計劃--包括參與國際比賽、參與專業團體的培訓和獎學金計劃、畢業生發展培訓資助、嶺大校董會和就業發展委員會成員師友計劃等

4. 嶺大授課式研究生課程學費折扣

5. 嶺大院系部門開設短期或臨時職位

6. 提供處理心理壓力相關輔助



有關基金詳情，請瀏覽網頁：https://www.ln.edu.hk/support-fund/

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責任編輯 李志強