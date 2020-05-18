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李慧琼連任內會主席　稱議員可以司法途徑裁決

政治 15:51 2020/05/18

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立法會內務委員會經過半年時間，終在今日（18日）選出主席，由民建聯李慧琼以40票成功連任，稱今周內會安排要先與秘書處商量，再作決定；議員若對選舉有不同想法，可尋求司法途徑作裁決。

對於民主派表明不認受選舉結果，李慧琼稱大部份成員對佢信任及支持，而立法會是依法辦事，今次是按《議事規則》召開會議及進行主席選舉，選舉過程出現不少爭議，假如議員有不同想法，可用其他途經，包括司法途徑去作出裁決。

李慧琼又指，內會已停止運作有超過半年，希望利用時間去追回流失時間，會有優先次序去處理積壓議程，如何安排議程要再與秘書處溝通，強調作為內會主席，會按《議事規則》公平有秩主持會議。

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記者：陳宛彤

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