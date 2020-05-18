在學考取行業證書 開拓事業先機 IVE畢業生成解決方案架構師

疫情改變了市民生活模式，加速本身正在發展的數碼化進展，企業的管理需隨之改變，數碼化轉型已成為不可逆轉的趨勢。隨著數碼化年代的變革，企業調整經營策略及引入創新科技，需聘請數碼科技、雲端運算、人工智能、電子商貿等的專才，迎合市場的挑戰。IVE畢業生林韋錡（Ken）成功擠身具發展潛力的新興產業，在IT界大展拳腳。

現於IT公司擔任解決方案架構師（Solutions Architect）的畢業生林韋錡（Ken），自小對IT充滿興趣，完成公開試後，被IVE的軟件工程和雲端系統兩個課程所吸引，之後仔細閱讀課程資料，「雲端系統相關的課程除會學到雲端技術外，亦會教授數據中心管理，覆蓋全面，學晒『上天』（雲端）和『落地』（數據管理）的知識，故決定追隨興趣修讀IVE的雲端系統及數據中心管理高級文憑。」

考取亞馬遜網路服務認可證書 成入行門檻

課程內容分為雲端系統管理及數據中心管理，前者主要研習獲亞馬遜網路服務學院及教育認可的Amazon Web Services（AWS）課程，並可考取市場認可的證書，「具備AWS證書對於畢業後從事IT工作十分實用，因為這是基本的入行入場券，各IT公司都會以此來作為挑選員工的重要指標，而且，例如跨國企業如Microsoft、Amazon等，應徵者必需考獲相關證書，才會接受其申請。」同時，Ken在學時修讀了Cloud Computing Architecture及Solution Architect，考取證書後有資格與客戶協商，令他更易獲得IT公司的垂青，亦有助提升日後晉升的機會。

▲ Ken在學時考取了AWS證書，令他更易獲得IT公司的垂青。

為了使學生從實踐中學習，加深學習興趣及知識應用，課程設計着重實際操作培訓，授課時讓學生親身體驗，Ken憶述學習時經常「落場操練」，「學校有先進的設備，讓我在課堂都可嘗試實際操作，令我掌握職場技能，為將來事業發展打穩根基。」

把握實習機會 提升實戰經驗

高級文憑課程讓學生學以致用，「實習公司具規模，除了大機構如九倉、電訊盈科之外，亦有涵蓋一些具潛力的初創公司，令我有機會學以致用，提升工作的應變及實戰能力。」Ken選擇於一間初創雲端技術公司作實習，過程中學到如何與客戶溝通、和同事協作，增強解難能力，發揮團隊合作精神，同時亦獲得主管的提點，了解行業運作，提升實戰經驗。

▲ Ken代表公司到菲律賓，向行業講解AWS的大數據實際運作。

在學期間，Ken更與同學一起參與了「2017香港資訊及通訊科技獎」比賽，憑藉開發「雲端虛擬智能醫生」系統，獲得「最佳學生發明獎」（大專或以上組別）銅獎。「成功除了團隊努力之外，亦有賴導師的悉心指導，鼓勵我們將作品不斷改進。在芸芸參賽組別中能脫穎而出，除了在參賽過程中豐富了學習體驗之外，也讓我們認識到不少業界專才，擴闊了人際網絡。」

▲ Ken(右2)與團隊在比賽後參與科技博覽，向業界展示作品，並認識到不少業界專才。

企業提高「科技強度」，不僅投資更多在AI、雲端和大數據等技術，亦需要大量IT專才。Ken認為資訊科技極具發展潛力，「IVE課程助我學習專業知識，掌握應用新技術，透過實戰培訓及比賽，令我成為知識、技能、態度兼備的行業專才。若有意於IT發展的同學，可選擇IVE的資訊科技學科課程，及早裝備自己，以備將來在充滿挑戰及急速變化的行業環境中發揮專長。」

林韋錡(Ken)

初創雲端技術公司擔任解決方案架構師

雲端系統及數據中心管理高級文憑

IVE/HKDI/ICI 高級文憑

中六同學5月30日或之前報名

將於6月上旬獲派有條件取錄*

立即報名：https://www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111

*適用於合資格之申請人

(industry endorser)

XXXXX營運總監xxxx表示，一直與IVE緊密合作，提供實習機會給學員。「IVE的實習生一直表現良好，他們都具備豐富的IT知識，工作時勤奮好學，把握每個工作機會，累積經驗，既幫到自己及早適應工作環境，提升溝通技巧及解難能力，亦幫到公司處理各種工作，我對IVE實習生的表現十分滿意。」

隨著雲計算、大數據和人工智能等技術的興起，會大大改變人類的生活，亦為企業帶來無限商機，具備專業知識和實戰能力的IT課程畢業生勢必成為業界生力軍。「展望未來，科技應用在各行各業將會更多更廣，業界對IT專才需求有增無減，我們歡迎更多新力軍加入業界，使香港的IT發展更加蓬勃。」

（資料由客戶提供）