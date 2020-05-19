IVE畢業生應用雲端運算科技 開拓IT事業先機 成IT解決方案架構師

全球疫情改變了市民生活模式，各行各業加速數碼化的步伐，行業轉型成為不可逆轉的趨勢。創新科技的應用，令企業更需要熟悉數碼科技、雲端運算、人工智能、電子商貿等知識與技術的專才。IVE畢業生林韋錡（Ken）掌握市場先機，擔任具發展潛力的新興工種，成功在IT界大展拳腳。

Ken現於Amazon Web Services（AWS）認可的亞太區專業雲端服務公司擔任解決方案架構師（Solutions Architect），他自小熱愛新鮮事物，完成公開試後，便選讀IT資訊科技課程，「修讀IVE高級文憑課程，除學習雲端運算系統及應用程式的開發外，亦會學到虛擬化系統和數據中心的管理，範疇十分全面，包羅『上天』（雲端）和『落地』（數據管理）的知識，對投身IT業大有幫助。」

考取亞馬遜網路服務認可證書 成入行門檻

修讀雲端系統相關高級文憑課程的同學，可考取亞馬遜網路服務學院及教育（(AWS Academy and AWS Educate）認可的AWS證書，「考獲AWS證書其實可以說是從事IT雲端運算行業的入場券，著名跨國IT企業如Microsoft、Amazon等均要求應徵者具備AWS證書，以申請相關職位。」Ken在學時便已修讀並考取AWS Cloud Computing Architecture及Solution Architect證書，具備資格幫助企業設計一條龍IT架構解決方案，提升職場競爭優勢，令他畢業前已獲得雲端服務公司取錄。

▲ Ken獲派到亞太區據點如新加坡協作成立分公司，開拓海外市場。圖為他於菲律賓分公司向業內人士講解AWS的大數據實際運作。

把握實習機會 提升實戰經驗

高級文憑課程著重培訓學生實戰能力，Ken憶述學習時經常「落場操練」，透過先進設備，在課堂時落手實際操作，例如曾於模擬數據中心，學習如何為客戶處理網絡中斷問題，訓練應變能力，增強解難技巧。而Ken在學期間亦曾於一間初創雲端技術公司實習，從而提升與客戶溝通及團隊合作等軟實力，豐富實戰經驗。

Ken更與IVE同學參加「2017香港資訊及通訊科技獎」比賽，開發「雲端虛擬智能醫生」系統，並獲得「最佳學生發明獎」（大專或以上組別）銅獎。「在芸芸參賽組別中能脫穎而出，除了團隊努力外，亦有賴導師的悉心指導，鼓勵我們將作品不斷改進。在參賽過程中認識到不少業界專才，擴闊了人際網絡。」

▲ Ken(右2)與團隊於新加坡Cloud Expo Asia中參展，向來自世界各地的科技公司分享雲端科技與心得。

展望未來，企業將著力增加「科技強度」（Tech Intensity），不僅投放更多資源在AI、雲端和大數據等技術開發，亦需要大量IT專才。Ken認為同學如有志加入充滿挑戰及急速變化的資訊科技行業，應該與時並進，裝備科技知識及應用技能，終身學習，於專業路上穩步發展。

科技教學 培育數碼新技能

修讀IVE資訊科技高級文憑課程的學生可於今年稍後啟用的網絡安全中心（Cybersecurity Centre），以及企業共創中心（Innovation and Technology Co-creation Centre）進行學習。網絡安全中心為同學提供網絡安全的應用培訓，包括網絡攻擊及防禦培訓、安全事故協調及管理、流動應用程式保安編碼審查、惡意程式分析、無線網絡安全等。而企業共創中心則為學生提供平台，參與業界協作項目，以掌握新興科技及職場技能，建立人際網絡。

▲ 網絡安全中心為IVE學生提供緊貼業界所需的網絡安全應用培訓。

IVE資訊科技學科一直與業界緊密合作，超過二百家企業及機構為IVE學生提供多元學習機會，如香港電訊、怡和科技等企業為同學提供實習及職場培訓等。思科大中華區公共事務部企業社會責任總監練沛強先生表示：「思科系統與IVE是緊密的合作伙伴，IVE已將部分的專業認證納入高級文憑課程中，緊貼業界需求。課程著重實習，IVE學生很快了解行業運作需要，畢業後工作自然更得心應手。」

IVE/HKDI/ICI高級文憑

中六同學5月30日或之前報名

將於6月上旬獲派有條件取錄*

立即報名：www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111

*適用於合資格之申請人

（資料由客戶提供）