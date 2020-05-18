【保就業計劃】第一期資助5月25日早上7時接受網上申請　15分鐘內即可完成所有填表程序

▲ 第一期保就業計劃5月25日早上7時起接受申請。（陳國峰攝）

第一期保就業計劃5月25日早上7時起接受申請，申請期限為三周，第一期計劃涵蓋6月、7月和8月的工資補貼。勞工及福利局局長羅致光與政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀今日（18日）舉行記者會簡介申請程序。

馮程淑儀表示，保就業計劃的官方網站將會在5月19日上午9時正式推出，網上有關申請表格則會在5月25日早上7時至6月14日晚上11時59分期間開放，僱主或自僱人士可以透過官網申請。

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她表示，所有僱主和自僱人士要授權保就業計劃代理人接接收強積受託人提供的強積紀錄，以及受託人向代理人提供有關資料。

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受託人在獲得申請人受權後，會把強積金紀錄說明書直接提供代理人，申請人亦可要求其強積金受託人提供有關證明書副本作參考。

1. 強積金計劃僱主

需填寫或上載以下資料：

商業登記證或其他機構登記相關資料

強積金受託人名稱

強積金計劃名稱（涵蓋2019年12月1日至2020年3月31日參與的所有強積金計劃）及註冊/參與編號

僱主持有的銀行戶口編號

銀行月結單的掃描副本

2. 獲強積金豁免的職業退休計劃僱主

需填寫和上載以下資料：

商業登記證或其他機構登記相關資料

獲強積金豁免的職業退休計劃、其強積金豁免編號和職業退休計劃註冊/參與編號

僱主持有的銀行戶口編號

2020年3月合資格的人數，並以指定表格填妥符合申請資格的僱員資料，包括每名僱員在指定月份的工資

積金局發出的豁免證明書掃描副本

銀行月結單的掃描副本

填妥的指定表格

3. 自僱人士

需填寫或上載以下資料：

強積金受託人名稱

強積金計劃名稱（涵蓋所有強積金計劃）及註冊/參與編號

自僱人士持有的銀行戶口編號

銀行月結單掃描副本

她提醒，申請前僱主在網上先閱讀申請條款及需要準備的資料，預計一般在15分鐘內可以完成所有填表申請程序和上載資料。她又指，5月25日後會在北角、觀塘、荃灣開設3個服務處，如果有僱主填寫申請表格有困難或有疑問，可以預約時間，服務處會有職員協助填寫申請表和上載資料。

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記者：陳子謙