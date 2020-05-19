【保健湯水】夏季易現4種小兒腹瀉　 中醫推介淮山薏米食療強健幼兒脾胃

▲ 夏季悶熱又潮濕。小朋友脾胃功能較弱容易出現小兒腹瀉，中醫推介兩款簡單食療，調理幼兒脾胃。

夏季來臨，天氣悶熱又潮濕。小朋友脾胃功能較弱，尤其兩歲以下幼兒容易出現小兒腹瀉。專門內外婦兒科針炙的中醫師李嘉慧提醒，天氣潮濕加上過吃傷脾食物，容易導致體內濕氣重而出現腹瀉，因此推介兩款簡單食療，調理幼兒脾胃。

小兒腹瀉是指小朋友大便次數增多，便質稀薄甚至如水樣的症狀（又稱泄瀉）。其基本病機為脾胃不足，感受外邪或內傷飲食，即是外感風寒或風熱或過吃生冷，煎炸油膩等食物。

▲ 夏天來臨，脾胃功能較弱的小朋友容易出現小兒腹瀉問題。（相片：iStock）

李醫師指，導致泄瀉的主要病因為濕邪，即天氣潮濕或過吃傷脾食物而導致體內濕氣重，因而出現腹瀉。「因濕邪最能困遏脾氣，故有『無濕不成瀉』的說法。」

4種小兒腹瀉情況

她指，4種情況下最容易出現小兒泄瀉。第一種是因為天氣轉變而發病，泄瀉清稀多沫，臭味不大，小兒腸鳴腹痛，見怕冷發熱，鼻塞但流出清水般的鼻涕，舌苔薄白，脈浮，指紋紅，這類多數屬於風寒腹瀉。

第二種情況，是因為小朋友進食過多熱氣煎炸食物所致。普遍症狀為，有可能出現發熱狀況，其瀉下粘稠，顏色呈黃或綠色，小朋友會有口渴心煩的情況，小便量少呈深黃或微紅，舌苔黃膩，脈滑數，指紋呈深紅或紫滯，這類多數屬濕熱腹瀉。

▲ 餵哺母乳中的媽媽，應注意少吃煎炸、辛辣及海鮮等食物。（相片：iStock）

而第三種情況食同樣與飲食相關，小朋友因為進食過量、未煮熟或生冷食物，導致大便粘滯，瀉下腐臭如壞了的雞蛋，痛則欲瀉，瀉後痛減，腹脹，口臭納呆，常伴嘔吐，舌苔黃厚或垢膩，脈滑，指紋暗紅而伏，這類多數屬傷食腹瀉。

最後一種則是小朋友本身先天體質脾胃虛弱，因而反覆出現腹瀉，水穀不化，通常飽肚後會肚瀉，小朋友面色萎黃，不思飲食，神疲倦怠，舌頭呈淡紅色，苔薄白而潤，脈沉無力，指紋隱伏不露，或呈淡紅色，這類多數屬脾虛腹瀉。

簡易食療調理脾胃

李醫師推介兩款調理小朋友脾胃的簡易食療食譜，幼兒也食得，新手媽媽也容易做到。第一款食療是淮山粥，淮山是夏日湯水中常見的食材，具健脾作用，而白米則可補肺脾、益腸胃和益氣。

第二款食療則是生薑薏米水，生薑醒胃，薏米化濕健脾，加入紅糖添加甜味。李醫師提醒，在進食這兩款食療時，切記應避免進食生冷、煎炸辛辣、油膩和難消化食物如糯米花生。

▲ 中醫師李嘉慧指，導致泄瀉的主要病因為濕邪。（相片：受訪者提供）

李醫師又提及，脾胃不好的小朋友日常應盡量避免進食生冷食物如雪糕，宜飲用室溫水。同時小朋友亦應少吃麵粉類食物，如麵、麵包等，可多吃米飯或米水。若媽媽正在餵哺母乳中，應注意少吃煎炸、辛辣及海鮮等食物，處理小朋友飲食時亦要注意保持雙手清潔及消毒食品處理器。

食療一：淮山粥

▲ 淮山具健脾作用，可使用鮮淮山或乾淮山。（相片：iStock）

材料：淮山約50克、白米兩杯

製法：白米以清水撥洗，淮山浸泡約10分後，搗碎並混入白米中，按平常煲粥般煲到米稠便可。

備註：鮮淮山還是乾淮山都可。惟處理鮮淮山時最好戴上手套以免敏感。

食療二：生薑薏米水

▲ 生薑薏米水可生薑醒胃、化濕健脾。（相片：iStock）

材料：30克生薏米、兩片生薑、少許紅糖

製法：生薏米先浸約10分鐘，生薑切碎，加入約6碗水中，開火時加入紅糖，水滾後煲約5至10分鐘即成。

記者：陸明敏