【自助餐優惠】都會海逸酒店自助餐7折優惠　自助午餐每位成人$262起

▲ 都會海逸酒店近期推出「母親節月份限定優惠」，Lunch及Dinner自助餐享七折優惠。（都會海逸酒店網站）

都會海逸酒店推出限定優惠，Lunch及Dinner自助餐享7折優惠。折後Lunch自助餐成人連服務費每位只需$262起，Dinner自助餐每位$486， 可以任食生蠔、長腳蟹、其他各款海鮮及刺身，晚餐還有冰鎮熟龍蝦、蟹肉蛋白燕窩羹及母親節限定的雲腿清蒸沙巴龍躉及燕窩椰撻，優惠由即日起至5月31日。

自助餐供應時間及價錢：

五月星期四至五 (連服務費) 五月星期六至日及公眾假期 (連服務費) Lunch buffet (7折後) 成人 $262.4、小童 $182.4 (7折後) 成人$326.4、小童 $222.4 Dinner buffet / (7折後) 成人$486.4、小童 $286.4

預訂方法：

電子按金優惠券網址 (午餐/晚餐)

於至少兩個工作天前致電3160 6880與西餐廳確認訂座後，再購買電子按金優惠券以享優惠。(先預付$300，到場再付餘額)

Harbour Plaza Metropolis 都會海逸酒店

地址：香港九龍紅磡都會道7號

電話：3160 6880

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責任編輯：陳珈希