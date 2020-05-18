  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【自助餐優惠】都會海逸酒店自助餐7折優惠　自助午餐每位成人$262起

精明消費 18:02 2020/05/18

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

都會海逸酒店近期推出「母親節月份限定優惠」，Lunch及Dinner自助餐享七折優惠。（都會海逸酒店網站）

都會海逸酒店推出限定優惠，Lunch及Dinner自助餐享7折優惠。折後Lunch自助餐成人連服務費每位只需$262起，Dinner自助餐每位$486， 可以任食生蠔、長腳蟹、其他各款海鮮及刺身，晚餐還有冰鎮熟龍蝦、蟹肉蛋白燕窩羹及母親節限定的雲腿清蒸沙巴龍躉及燕窩椰撻，優惠由即日起至5月31日。

自助餐供應時間及價錢：

  五月星期四至五 (連服務費) 五月星期六至日及公眾假期 (連服務費)
Lunch buffet (7折後) 成人 $262.4、小童 $182.4 (7折後) 成人$326.4、小童 $222.4
Dinner buffet / (7折後) 成人$486.4、小童 $286.4

預訂方法：

  • 電子按金優惠券網址 (午餐/晚餐)
  • 於至少兩個工作天前致電3160 6880與西餐廳確認訂座後，再購買電子按金優惠券以享優惠。(先預付$300，到場再付餘額)

Harbour Plaza Metropolis 都會海逸酒店
地址：香港九龍紅磡都會道7號
電話：3160 6880

更多自助餐優惠資訊，請看：

【自助餐優惠】朗廷酒店自助午餐買一送一　晚餐7折任食生蠔龍蝦蒜蓉粉絲扇貝

【自助餐優惠】諾富特世紀酒店海鮮自助餐低至半價　成人超抵價只需179元

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

著數優惠 自助餐 酒店 紅磡

最高瀏覽

【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了
今日 10:14
【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
今日 11:01
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機
13:12 2020/05/16
【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機