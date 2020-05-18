【自助餐優惠】都會海逸酒店自助餐7折優惠 自助午餐每位成人$262起
精明消費 18:02 2020/05/18
都會海逸酒店推出限定優惠，Lunch及Dinner自助餐享7折優惠。折後Lunch自助餐成人連服務費每位只需$262起，Dinner自助餐每位$486， 可以任食生蠔、長腳蟹、其他各款海鮮及刺身，晚餐還有冰鎮熟龍蝦、蟹肉蛋白燕窩羹及母親節限定的雲腿清蒸沙巴龍躉及燕窩椰撻，優惠由即日起至5月31日。
自助餐供應時間及價錢：
|五月星期四至五 (連服務費)
|五月星期六至日及公眾假期 (連服務費)
|Lunch buffet
|(7折後) 成人 $262.4、小童 $182.4
|(7折後) 成人$326.4、小童 $222.4
|Dinner buffet
|/
|(7折後) 成人$486.4、小童 $286.4
預訂方法：
Harbour Plaza Metropolis 都會海逸酒店
地址：香港九龍紅磡都會道7號
電話：3160 6880
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責任編輯：陳珈希