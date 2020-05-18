【DSE歷史科】考評局將全力配合教育局檢視擬題機制　是否取消爭議試題未有定案

▲ 2020年中學文憑試（DSE）歷史科其中一條必答題分題問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，引起社會極大爭議。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科一條試題被指迴避日本侵華事件，引起社會極大爭議，教育局破天荒要求考評局取消試題。考評局委員會今日(18日)開會討論後，同意全力配合教育局檢視擬題機制。至於涉及考題(歷史科卷一第二條)的廢存，由於涉及的因素較多，考評局需詳細探討​處理方案，以作出審慎和適當的安排。若有定案，將盡快作出公布。

上周四（14日）開考的文憑試歷史科卷一，其中一條必答題問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，引起社會極大爭議。教育局當晚發聲明批評試題資料片面及具引導性，考生或因而達至偏頗結論，「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，並罕有譴責試題設計。

教育局局長楊潤雄在考試翌日（15日）召開記者會表示，為了維護文憑試的公平性及公正性，要求考評局取消試題，並會於今日（18日）派員到考評局了解出題和審批試題機制。身兼考評局委員會官守成員的教育局副秘書長康陳翠華昨（17日）晚在教育局網誌撰文，強調取消試題不涉政治干預考試，強調牽涉侵略、屠殺及種族清洗等大是大非的題目，不可能放在課本及試題中讓學生討論其利弊，形容有人說是開放題型是「完全失焦的詭辯」。

考評局秘書長蘇國生今早表示暫未有任何結論，考評局委員會將盡快開會商討跟進工作。考評局發言人晚上發表聲明，指考評局委員會討論後，同意全力配合教育局檢視擬題機制。

至於本年文憑試歷史科卷一第二條考題的廢存，由於涉及的因素較多，本局需詳細探討​處理方案，以作出審慎和適當的安排。若有定案，將盡快作出公布。

中學校長會主席鄧振強今早表示，試題設定不合適亦不理想，但認為若學生恰當地引用史觀和史實，或可全取8分，如考評局取消試題，應避免影響考生評級，否則是變相懲罰考生，局方要考慮如何保障考生福祉。

記者：蘇文軒、馮琪雅