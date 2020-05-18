【新冠肺炎】今日再有1名病人康復出院　至今累計1025名確診及疑似病人康復出院

▲ 醫院管理局表示，截至今日（18日）中午12時，過去24小時有1名確診2019冠狀病毒病的病人康復出院。（經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情緩和，自上星期五（15日）開始沒有新增本地感染個案，消息指今日（18日）沒有新增個案，衞生防護中心及醫管局今日下午不會召開記者會，本港至今累計有1,055宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

醫院管理局表示，截至今日（18日）中午12時，過去24小時有1名確診2019冠狀病毒病的病人康復出院（個案編號︰1053），至今共有1025名確診及疑似病人康復出院。

【新冠肺炎】消息：本港今日零確診 連續3日沒有本地感染個案

目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1219張負壓病床，現時共有27名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆（個案編號：595）、3人情況嚴重（個案編號：338、461和713）、其餘23人情況穩定。醫院管理局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展。

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責任編輯：洪芷晴