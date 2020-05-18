【生命鬥士】小鐵漢患心臟病歷3次手術活下來　媽媽不捨愛兒新學年讀K1學獨立

▲ 患先天性心臟病的小鐵漢經歷3次手術後活下來，今年9月將讀K1，學習獨立。

父母最矛盾的位置就是，好想見到自己的孩子健康成長，但又不想他們一夜長大。患有先天性心臟病的「小鐵漢」Kansas，出生不久已經歷3次開腔手術，父母抓緊醫生口中只有10%的生存率，盡心盡力照顧他，轉眼間，Kansas已是3歲小男孩，今年9月將會入讀幼稚園，媽媽Doris很想見證兒子長大的每個時刻，最想他活得精彩。

最想他活得開心，做自己想做的事，珍惜生命。

早於Kansas在媽媽Doris腹中時，已照出其心臟有問題，但爸爸Jayco和媽媽Doris相信兒子生命力強，拒絕醫生終止懷孕的建議。

▲ Kansas剛出生就被心臟病折磨。(受訪者提供)

不過，Kansas出生後，醫生發現其心漏情況比預期中嚴重，出生不久就要進行開腔手術，看著兒子全身插滿喉管，Jayco和Doris都心痛不已。而其中一次手術，醫生說成功機率太低，只得10%，與其要孩子捱多刀，不如讓他舒服地慢慢離去。不過，Jayco卻堅持要讓兒子做手術。

當時兒子不懂得表達自己的意願，作為父母應該給予他機會用手術去表達，他可以在手術過程中放棄，但如果他想生存的話，一定可以撐過去的。

最終手術非常成功，Kansas身體狀況漸漸改善，結束長達半年的住院生活回家。不過，心口留下了一道很深的疤痕，Jayco認為，這條疤痕成為兒子在死亡掙扎求存的戰績。

為愛兒紋下愛的紋身

為了鼓勵兒子，Jayco跑去紋了個跟兒子一模一樣的疤痕。他希望，將來若兒子因疤痕受人注目，也有爸爸陪伴他一起。

我覺得要跟他擁有同樣的東西，才可解釋給他聽，不需要理會別人目光。

▲ 爸爸為兒子紋下愛的紋身。（受訪者提供）

未來3個月將進行換人工心瓣手術

Doris接受TOPick訪問時表示，由於單心室循環手術分三個階段完成，即使Kansas在出生不久後經歷3次大手術，但在未來仍要面對2次大手術。

她指，由於兒子血氧仍然未達正常標準，擔心將來身體的情況轉差，醫生建議先換人工心瓣，為Kansas在4歲時進行最後階段的手術做好準備，減低風險，現正在排期，預計3個月內Kansas會進行手術，「我們相信醫生，希望提高手術成功率，最重要是有方法可以醫治。」

儘管Doris心裡擔心，但樂觀的她本著向前望的心態面對兒子未來2次的手術，

任何事情都要向前看，見到他活得好好，日日好開心，病只是其中一個經歷，撐過去又是一個好開始。

兒子一晚長大 今年9月上學

Doris最擔心兒子成長得太快，快到自己捉不住，她笑說，最近Kansas說話多了，自己懂得上廁所，還懂得選擇自己想穿的衣服，向爸媽證明他長大了，「今日著起校服，話要自己打呔，好似爸爸返工一樣。」

▲ 小鐵漢Kansas將於今年9月上幼稚園。（受訪者提供）

一直無微不至照顧Doris十分期待看見Kansas上學的一天，

一直以來悉心照顧佢，陪他打仗，好快他就要鬆開媽媽的手，學習獨立，認識新朋友，然而，每個成長階段都是意料之外的事情，我也很想見證這個時刻。

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責任編輯：梁節儀