【保就業計劃】補貼期間支薪僱員總數少於今年3月　僱主將被罰款

▲ 政府今日（18日）介紹保就業計劃申請程序。（陳國峰攝）

「保就業」工資補貼計劃將於5月25日至6月14日接受僱主和自僱人士申請，申請期限為三周，首期計劃涵蓋6月、7月和8月的工資補貼。

政府今日（18日）介紹計劃申請程序，當局指，若僱主在補貼期間任何一個月有支薪的僱員的總數，少於今年3月的僱員總數，無論當時有否支薪，僱主須向政府繳付罰款。有關罰款的計算方法，是以補貼額乘以僱員減幅百分率*，再乘以罰款百分率，而罰款百分率介乎10%（少於10人）至80%（不少於500人）。

僱員減幅百分率 = ｛[2020年3月僱員總數（無論當時有否支薪） - 接受補貼月份（6/7/8月）有支薪僱員人數）] / 2020年3月僱員總數（無論當時有否支薪）｝ X 100%

罰款百分率： 2020年3月僱員總數（無論當時有否支薪） 罰款百分率 <10 10% 10至49 20% 50至99 40% 100至499 60% ≥500 80%

當局說，若僱主在補貼期間（6﹑7﹑8月）未有把領取的當月補貼全數用於支付僱員同一月份的工作，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，計算方法為補貼額減去實際向僱員支付的總薪酬開支。

【保就業計劃】第一期資助5月25日早上7時接受網上申請 15分鐘內即可完成所有填表程序

保就業計劃違反承諾後果例子一：

2020年3月僱員數目：5人

適用的罰款百分率：10%

工資補貼總額（6至8月）：12萬元（即每月補貼4萬元）

有支薪僱員人數 總薪酬開支 政府需要取回的補貼額 因裁員需繳付之罰款 6月 3 $60,000 0 $40,000 X 40%（僱員減幅） X 10%（罰款）= $1,600 7月 5 $30,000 $40,000 - $30,000 = $10,000 0 8月 7 $70,000 0 0

總罰款：$1,600 + $10,000 = $11,600

保就業計劃違反承諾後果例子二：

2020年3月僱員數目：1,000人

適用的罰款百分率：80%

工資補貼總額（6至8月）：1,500萬元（即每月補貼500萬元）

有支薪僱員人數 總薪酬開支 政府需要取回的補貼額 因裁員需繳付之罰款 6月 900 $6,000,000 0 $5,000,000 X 10%（僱員減幅） X 80%（罰款）= $400,000 7月 1,000 $4,800,000 $5,000,000 - $4,800,000 = $200,000 0 8月 1,200 $10,800,000 0 0

總罰款：$400,000 + $200,000 = $600,000

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記者：陳曉瑩