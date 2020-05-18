屯門區議員海報涉鼓吹「革命」　民政署要求盡快移除

▲ 泛民屯門區議員張可森近日在辦事處貼出告示，印有「屯門特訓」、「讓革命融入生活」等字句

早前有泛民區議員於辦事處張貼「藍絲與狗不得內進」的告示，引來廣泛爭議。近日，泛民屯門區議員張可森在辦事處貼出告示，印有「屯門特訓」、「讓革命融入生活，以行動光復香港！」等字句。民政事務總署表示，近日收到多個投訴，指該告示鼓吹參與涉及「革命」的特訓和行動。

民政事務總署表示，張可森於辦事處張貼的告示，鼓吹參與「革命」的特訓及行動，認為有關行為違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，要求張可森盡快移除告示，以免引起社會不安及影響地區和諧，亦可能不符合區議員酬津指引的指導原則及規定。

民政總署指，近日收到多個相關投訴，已向張可森發信，強烈勸諭他盡快移除有關告示，提醒相關議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責原則，以及用於執行區議會職務，質疑張可森在辦事處外，張貼這些告示，未能合乎區議員酬津指引的指導原則和有關規定。

署方又謂，已向屯門區議會主席轉介相關投訴，希望可秉公處理，確保議員言行不會危及或損害個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力，以免令區議會信譽受損。

事實上，新一屆區議會開鑼至今，泛民區議員的言行引起爭議，已非第一次。今月初，深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡，曾在自資租用的議員辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，結果連日來引起示威者上門抗議。

其中有一次，有30人跑到其辦事處示威，其間示威者與辦事處人員爭執拉扯，有2名議助受傷。可是，平機會曾就「藍絲與狗不得內進」的告示作出回應，指該告示未有涉及反歧視條例所涵蓋的範圍。