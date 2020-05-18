【生命無常】即將當爸爸驚聞身患末期腎癌　妻子急剖腹誕女圓丈夫團圓心願

▲ 身患末期腎癌的Jamie離世前，終可親眼看到自己的女兒一面。

生命無常，活在當下。英國一名即將成為父親的體育老師Jamie Hunter，不幸在女兒出生前才被診斷出自己身患末期腎癌，時日無多。為了讓Jamie可以在離世前見到女兒一面，他的妻子Beccy Flint決定提前半個月剖腹，讓丈夫可親手抱起自己的女兒，親嚐成為父親的滋味，Jamie亦不幸在女兒出生的兩天後病逝。

妻子提前半個月剖腹產

據英媒報道，38歲的體育老師Jamie過去雖然經常感到腰痛，但他總以為只是教課時數長、運動量過大所致的肌肉酸痛，因此一直不以為意。然而，腰痛的情況逐漸嚴重，前往求醫後才證實自己原來已患上末期腎癌。

醫生經檢查後指，病情因為已經拖延太久，Jamie體內的癌細胞已經擴散至肝臟，錯過了治療的黃金期，消息對夫妻兩人造成嚴重打擊。此時，Beccy已臨近5月底的生產期，為了不讓丈夫有遺憾，她和醫生討論後決定提前半個月剖腹產，讓Jamie能親眼看到女兒出生。

最後，Beccy選擇在當地時間5月11日進行剖腹，生下一個可愛又健康的女嬰。當醫護人員把女嬰抱到Jamie懷中時，他撐起虛弱的身體用雙手環抱著女兒露出滿足的笑容，而就在女兒出生的2天後，Jamie不幸病逝。

生前深受學生愛戴

Jamie離世的消息傳出後，以往他教過的學生和學生家長紛紛不捨的在社群媒體上留言，「他是一位了不起的老師，也是一個偉大而真誠的人」、「Jamie是一位很棒的老師，當其他老師放棄我時，是他堅持把我帶到學校上課，幫助我學習」、「Jamie是一名出色的老師同時也是良師益友，我們將永遠懷念他」、「他真是一個了不起的男人，我的兒子非常欽佩他」。

據臨床腫瘤科專科陳亮祖醫生指出，腎癌的病徵包括血尿、腰痛、腰側出現腫塊和發燒等，早期腎癌可透過手術切除腫瘤達到根治的目標。正常人體有兩個腎臟，即使切除一邊腎臟，餘下的腎臟仍足夠應付身體的代謝功能。然而，有個別腎癌個案沒有明顯病徵，而且病情於確診時已屆晚期，並出現轉移，病人未必能以手術完全切除腫瘤。

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責任編輯：羅嘉欣