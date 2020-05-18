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【DSE歷史科】立會教育委員會下周一召開緊急會議　討論試題爭議

社會 17:13 2020/05/18

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立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀今日（18日）表示，將於下周一（25日）舉行緊急會議，討論有關文憑試歷史科試題的爭議。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科一條涉中日關係的試題引起社會極大爭議，立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀今日（18日）表示，上周收到建制、泛民議員要求召開緊急會議就有關爭議進行討論，會議定於下周一（25日）下午2時半到4時半舉行，並會邀請教育局及考評局官員出席。

【DSE歷史科】考評局未決定會否取消中日關係題目　需由委員會開會討論

【DSE歷史科】鄧振強指涉中日關係試題設定不理想　取消或影響考生評級

已於上周四開考的文憑試歷史科，一條試題問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，引起軒然大波，教育局破天荒要求考評局取消該試題，並會於今日（18日）派員到考評局調查出題事宜，葉劉淑儀表示，期望局方在會上有初步調查結果。

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責任編輯：馮琪雅

DSE 考評局‎ 教育局 葉劉淑儀 立法會

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